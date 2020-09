Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce mercredi en Belgique et dans le monde

Covid-19: comment évolue la pandémie en Belgique et dans le monde? Voici les informations qu’il ne fallait pas manquer ce mercredi 16 septembre.

LÉGENDE BELGIQUE MONDE SPORT CULTURE BUZZ

Le nombre moyen de contaminations quotidiennes atteint 778 cas

Le nombre moyen de contaminations au coronavirus par jour a atteint 778,9 cas entre le 6 et le 12 septembre en Belgique, soit une hausse de 52%, ressort-il ce mercredi de la dernière mise à jour du tableau de bord de l’Institut de santé publique, Sciensano.

+ LIRE ICI

Maggie De Block pas favorable à un reconfinement généralisé

La ministre fédérale de la Santé n’est pas favorable à un resserrement des mesures sanitaires pour lutter contre la résurgence du coronavirus. Les mesures en place actuellement sont suffisantes pour maîtriser le virus, mais elles doivent être bien respectées.

+ LIRE ICI

La rentrée scolaire et le testing épuisent les généralistes

La présidente des généralistes du Tournaisis prévient: le testing met la pression sur les médecins et ceux-ci s’épuisent. Or, la rentrée scolaire vient de débuter et l’hiver n’a pas encore commencé...

+ LIRE ICI

Marche assouplit ses mesures sur le port du masque

Suite au Collège communal de ce lundi 15 septembre, voici une actualisation des mesures sur le port du masque obligatoire. Celle-ci prévoit un assouplissement des mesures au centre-ville.

+ LIRE ICI

Des greffes osseuses garanties «sans Covid»

La pandémie de Covid-19 a incité Texere à faire certifier ses greffes osseuses «sans Covid». Une première, avance la biotech.

+ LIRE ICI

Testing: Marie Curie s’adapte à l’afflux de patients

À Charleroi aussi, les centres de testing connaissent une affluence croissante. Marie Curie n’y échappe pas et a pris des mesures.

+ LIRE ICI

17 élèves et 7 adultes touchés: l’école de Sibret fermée 15 jours

L’école communale de Sibret (Vaux-sur-Sûre) sera fermée jusqu’au 28 septembre. Au moins 24 cas de Covid recensés parmi les élèves et le personnel adultes.

+ LIRE ICI

Marcinelle: l’IMP René Thône touché par le coronavirus

Plusieurs cas d’infection au coronavirus viennent d’être constatés du côté du service résidentiel pour adultes de l’Institut médico-pédagogique René Thône, sur Marcinelle. Un pensionnaire est hospitalisé et quatre membres du personnel encadrant ont été testés positifs.

+ LIRE ICI

Verviers: deux classes en quarantaine à SFXUn

Le collège SFXUn connaît plusieurs cas positifs au coronavirus parmi ses élèves. Comme c’est requis dès qu’il y a deux cas positifs dans la même classe, tous les membres de celle-ci doivent être mis en quarantaine, pour une durée de 14 jours.

+ LIRE ICI

Bill Gates investit à nouveau dans la biotech wallonne Univercells

La biotech wallonne Univercells spécialisée dans le développement de vaccins à bas prix a procédé à une nouvelle levée de fonds d’une cinquantaine de millions. Parmi ses investisseurs, un fonds lié à la Fondation Gates, qui a déjà aidé Univercells à plusieurs reprises.

+ LIRE ICI

Trump affirme qu’un vaccin pourrait être prêt dans un mois

Le Président américain Donald Trump a affirmé ce mardi qu’un vaccin contre le Covid-19 pourrait être disponible d’ici un mois – une accélération de ses propres prédictions déjà étonnamment optimistes – mais il a ajouté que la pandémie pourrait aussi s’en aller d’elle-même.

+ LIRE ICI

VIDÉO | Un serpent ne peut servir de masque, rappellent les autorités

Un serpent ne peut servir de masque de protection contre le nouveau coronavirus, a rappelé l’autorité des transports de Manchester (nord de l’Angleterre).

+ LIRE ICI