La Ville de Marche assouplit ses mesures concernant le port du masque en centre-ville

Suite au Collège communal de ce lundi 15 septembre, voici une actualisation des mesures sur le port du masque obligatoire. Celle-ci prévoit un assouplissement des mesures au centre-ville.

Lors de son dernier collège, la ville de Marche a pris la décision d’assouplir son règlement relatif au port du masque. Il n’est désormais plus obligatoire de le porter stricto sensu dans les rues du centre-ville. Le masque reste toutefois imposé dans certains endroits publics, ainsi qu’en cas de forte affluence. Il convient en tous les cas de porter à tout moment une protection faciale là où le bon sens le dicte.

À partir de ce mardi 16 septembre et jusqu’au 15 octobre, le port du masque (ou, si cela est impossible pour raisons médicales, un écran facial), couvrant le nez et la bouche, est obligatoire sur le territoire de la commune de Marche-en-Famenne, pour toute personne âgée de 12 ans au moins:

– dans tous les commerces du territoire communal; – sur les parkings des surfaces commerciales de plus de 400m² et dans les zonings suivants: Pirire, Carmel et Wex; – sur l’ensemble des plaines et aires de jeux/multisports du territoire communal; – dans les zones de marchés et de brocantes; – en cas de rassemblement sur la voie publique; – en cas de fortes fréquentations sur les trottoirs, devantures de magasins,…;