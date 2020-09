West Bromwich ramène Ivanovic en Premier League

Le défenseur serbe Branislav Ivanovic de 36 ans a signé un contrat d’un an avec le club anglais de West Bromwich Albion.

Plus tôt cet été, Ivanovic avait quitté le Zénith Saint-Pétersbourg où il jouait depuis le début de l’année 2017. Le défenseur a porté le maillot du club russe pendant 125 matchs et a marqué douze buts. Il a été deux fois champion et une fois vainqueur de la coupe.

Avant son séjour en Russie, il a également joué pendant neuf ans pour Chelsea, avec lequel il a remporté trois fois la Premier League et trois fois la FA Cup.

Il avait également remporté la Ligue des Champions en 2012 et l’Europa League en 2013 au sein de Chelsea.