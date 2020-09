Élargir la majorité au MR à Schaerbeek: échanges en cours entre Clerfayt et le parti libéral

Des discussions sont en cours entre le ministre bruxellois Bernard Clerfayt (DéFI), chef de file de la Liste du Bourgmestre à Schaerbeek lors du dernier scrutin, et le MR.

Le but serait d’élargir la majorité Liste du Bourgmestre-Écolo aux deux élus MR du conseil et à l’élu MR du conseil du CPAS, ressort-il d’informations obtenues à différentes sources locales.

L’information a été confirmée mardi par Bernard Clerfayt lui-même sous la forme d’un appel au Mouvement Réformateur pour que celui-ci se prononce sur des modalités précises.

En cas de concrétisation, et en l’état actuel des échanges internes, la conseillère communale Angelina Chan entrerait au collège comme échevine. Elle prendrait le siège auquel l’échevin DéFI Sadik Koksal, qui a décidé de renoncer pour se concentrer sur son mandat de député régional et de se conformer de la sorte aux règles anti-cumul de son parti.

Depuis le départ de deux conseillers de la Liste du Bourgmestre pour le cdH (opposition), au printemps dernier, la majorité schaerbeekoise est passée de 27 à 25 sièges sur 47. Des négociations avec le cdH entamées en vue d’un retour dans une majorité dont il faisait partie jusqu’en 2018 n’ont pas abouti.

La Liste du Bourgmestre s’est alors tournée vers le MR.

Selon la RTBF, l’AG de la section locale du MR a désigné lundi soir Mme Chan comme candidate potentielle à ce poste d’échevine par 114 voix contre 56 en faveur de Georges Verzin, tête de liste lors du dernier scrutin.

Les discussions toujours en cours avec le MR sur les modalités d’un tel élargissement sont menées, selon le directeur de cabinet de la bourgmestre faisant fonction, Cécile Jodogne (LB-DéFI), par Bernard Clerfayt «à la manœuvre dans ce dossier en tant que leader de la Liste du Bourgmestre».

«J’ai invité le MR à rejoindre la Liste du Bourgmestre dès maintenant et pour les élections de 2024. À ses trois élus (2 conseillers communaux et 1 conseiller CPAS), je propose de poursuivre la mise en œuvre de l’accord de majorité avec Écolo et d’occuper un poste d’échevin. J’attends leur réponse officielle», a commenté pour sa part Bernard Clerfayt, cité par ce même directeur de cabinet.

Côté MR, on a appris que les discussions n’étaient pas menées avec la section locale, mais avec le président du parti Georges-Louis Bouchez et le président de la régionale bruxelloise David Leisterh.

Chez les Verts, partenaires de majorité, on n’est pas hostile à un élargissement de la majorité, mais par le biais d’une ouverture de la Liste du Bourgmestre aux élus MR et non d’une entrée du MR comme troisième partenaire.

Le Premier échevin Vincent Van Halewijn, interrogé mardi, a souligné qu’à ses yeux, pour que cela se concrétise, «chacun des élus MR devra adhérer pleinement à l’accord de majorité actuel qui n’est pas renégociable. Ils doivent y souscrire en y exprimant publiquement leur adhésion», a-t-il dit.