Première pierre pour Brucity, nouveau centre administratif communal de la Ville de Bruxelles

Échevins et promoteurs ont imprimé leur main. BELGA

Les membres du collège de la ville de Bruxelles ont marqué de leur empreinte la première pierre de Brucity. Le nouveau centre administratif de la Ville, sur le site de l’ex – Parking 58, doit ouvrir en décembre 2022.

Les membres du collège échevinal de la ville de Bruxelles ont marqué mardi de leur empreinte la première pierre symbolique de Brucity, le nouveau centre administratif de la Ville de Bruxelles, en cours de construction sur le site de l’ex – Parking 58, rue de l’Evêque.

Les travaux de gros œuvre ont démarré avec quelques mois de retard en raison essentiellement des fouilles archéologiques menées sur le site.

D’ici deux ans, le futur bâtiment moderne accueillera près de 1.700 employés de la Ville et le conseil communal.

Selon le secrétaire communal, Luc Simoens, tout sera fait pour qu’il puisse être ouvert au public d’ici le 1er décembre 2022.

37.200m2, 9 niveaux

Le bâtiment passif conçu par une association d’architectes comprenant l’Atelier Bruno Albert, Archi + I et Pierre Lallemand sera entre autres muni de panneaux solaires photovoltaïques, d’un système de cogénération, d’éclairages LED et d’un système de récupération de l’eau de pluie qui alimentera les sanitaires.

Construit sur l’espace anciennement occupé par le parking 58, l’immeuble occupera une surface de 37.200 m² hors sol répartis sur 9 niveaux. Il comptera une quarantaine de guichets destinés à accueillir la population et, à son dernier étage, une nouvelle salle pour le conseil communal.

Parking souterrain de 450 places

Le Parking 58 sera remplacé par un parking souterrain de 450 places. De plus, 250 emplacements vélos sont prévus pour le personnel et le public.

Brucity n’est pas construit par la Ville elle-même. En avril 2016, le conseil communal avait donné son feu vert, à l’attribution du marché de son aménagement par AG Real Estate.

La construction du nouveau Centre administratif s’inscrit plus largement dans le cadre du projet BXL20/21, qui, marqué du sceau de la digitalisation, comprend une série d’initiatives visant à améliorer l’accueil et le traitement des demandes des citoyens, l’efficacité des méthodes de travail et le bien-être du personnel.