Woluwe-Saint-Pierre prolonge les autorisations de terrasses Covid-19

Woluwe-Saint-Pierre prolonge les autorisations de terrasses en place depuis le déconfinement. Les horecas de la commune peuvent donc s’étendre jusqu’au 31 octobre.

La commune de Woluwe-Saint-Pierre a décidé de prolonger l’extension des terrasses sur la voie publique jusqu’au 31 octobre 2020. Cette extension, décidée au sortir du printemps dans le but de redynamiser le secteur horeca lors du déconfinement, devait initialement prendre fin au 30 septembre. Pareille mesure a déjà été prise à Saint-Gilles et à Bruxelles-Ville.

«De nombreuses sollicitations nous parviennent pour prolonger cette mesure qui a un impact positif tant auprès des professionnels du secteur que des clients qui se sentent plus à l’aise et plus en sécurité à l’extérieur qu’à l’intérieur des établissements», explique Benoît Cerexhe, Bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre (cdH). «On sent que les habitants sont solidaires de cette occupation de l’espace public».

Antoine Bertrand, échevin de la Vie économique (Écolo), ne dit rien d’autre: «Après plus de deux mois d’application, l’extension des terrasses est perçue favorablement tant par les commerçants que par les clients. La prolongation de la mesure n’est donc qu’une juste décision».

Tous les établissements horeca qui ont une extension de terrasse dans le cadre de la situation Covid-19 seront directement informés de cette prolongation.