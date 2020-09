Après une cure d’amaigrissement, les Nuits Botanique 2020 ont leurs dates

Les Nuits Botanique 2020 se tiendront du 24 septembre au 17 octobre. 40 artistes et groupes sont programmés au lieu des 140 initialement prévus.

Les Nuits Botanique 2020 seront organisées dans une formule réduite du 24 septembre au 17 octobre, a annoncé lundi le centre culturel Le Botanique.

Cette 27e édition des Nuits Botanique était initialement prévue du 29 avril au 10 mai. Elle devait rassembler quelque 140 groupes musicaux, pour une soixantaine de concerts.

Une vingtaine de concerts et une quarantaine d’artistes sont finalement programmés en salles et dans le parc du Botanique. Des règles sanitaires seront d’application.

Le Botanique fait, à son habitude, figurer de jeunes artistes nationaux à côté de grands noms, afin de soutenir l’émergence de nouveaux talents. La chanteuse à voix Yael Naim ouvrira le festival à l’église Notre-Dame de Laeken avec l’auteur-compositeur bruxellois Noé Preszow. Le vendredi soir, l’église accueillera une soirée plus expérimentale avec le compositeur viennois de musique électronique Christian Fennesz, ainsi que le jeune artiste anversois Adriaan de Roover.

Le samedi 3 octobre, le groupe hip-hop Peet du 77 aura carte blanche. Les Nuits Botanique proposeront des rythmes créoles avec Mayra Andrade, de la chanson pop avec Nicolas Michaux et Suzane, du rock avec The K. et River into Lake, ou encore de l’électro avec Glauque et même de la musique aux influences tunisiennes avec Jawhar. Il y aura encore le groupe bruxellois Robbing Millions, Hervé, Haring, Flying Horseman, Badi et Laryssa Kim, le groupe Sages comme des sauvages et Manu Delago.

Le festival se refermera sur de la musique classique avec Stéphane Ginsburgh et Bernard Lemmen.