Anderlecht: Zulj, Vlap et Wellenreuther positifs au Covid-19

Les Mauves devront composer sans ces trois joueurs lors du prochain déplacement à Waasland-Beveren.

Anderlecht a annoncé ce matin que trois joueurs et deux membres du staff sportif ont été testés positifs au coronavirus. Pour les joueurs, il s’agit de Peter Zulj, Michel Vlap – qui l’était déjà et avait manqué la réception du CS Bruges dimanche passé – et le deuxième gardien Timon Wellenreuther.

Les trois joueurs devront observer une mise en quarantaine d’une semaine et manqueront le déplacement à Waasland-Beveren, ce samedi. Zulj était déjà absent contre le CS Bruges dimanche passé, en plus de Vlap.

+ LIRE AUSSI | Coronavirus: 3 joueurs d’Anderlecht et 2 membres du staff testés positifs