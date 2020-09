ACFF | Le jugement est tombé: personne ne montera d’un échelon

Bernard Annet et l’Union Namur ont appris la décision ce matin au tribunal de Namur. Et ils l’acceptent: le club n’ira pas plus loin en justice. ÉdA

L’Union Namur et le collectif de 10 clubs, qui avaient intenté un action en référé afin de forcer l’ACFF à revoir sa position quant aux relégations de ces équipes suite à «l’arrêt Covid» des compétitions, ont perdu. La décision est tombée ce mardi matin.

Au tribunal des référés de Namur, la juge Cadelli a rendu son ordonnance dans l’affaire qui opposait un collectif de 11 clubs francophones (Namur, Rhisnes, Profondeville, Onhaye, Ougrée, Seraing Athlétique, Ferrières, Andrimont, Ochamps, Kosova Schaerbeek et Minerois) à l’ACFF. Ces 11 cercles, pas d’accord avec la décision de l’ACFF de les reléguer au terme du précédent championnat, prématurément arrêté, souhaitaient retrouver la division qu’ils avaient dû quitter. Ce faisant, il aurait fallu revoir l’ensemble des séries (nationales et provinciales) mais également les calendriers les concernant.

Mais ce mardi matin à Namur, la juge a rejeté leur demande, la jugeant non fondée, et donne donc raison à l’Association des Clubs Francophones de Football. Une décision qui s’appuye sur un argument purement juridique: l’Assemblée Générale d’une ASBL (en l’occurrence celle, exceptionnelle, de l’ACFF, que réclamait le collectif) n’a pas le pouvoir d’en modifier ses règlements.

Namur et ses adjuvants ont donc perdu. L’Union restera en D3A ACFF, de même qu’Onhaye en D3B notamment. Aucun des clubs demandeurs ne «remontera» d’un échelon dans le championnat à venir (voire déjà commencé, en provinciales).

Du côté de Namur, on accepte la décision et le président Bernard Annet assure que le club «en restera là», et ajoutant être «content que la décision soit tombée avant la reprise des championnats nationaux ACFF.» C’est la fin d’une longue saga et les championnats pourront se poursuivre «normalement» ce week-end (exception faite des «reports covid» et des matches postposés en raison de la Coupe de Belgique).