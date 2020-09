Swapfiets, le vélo à roue bleue, triple ses abonnés bruxellois depuis le début de la crise du Coronavirus

La start-up Swapfiets, qui propose des vélos en location, a triplé ses abonnés sur Bruxelles depuis mars. Ils sont près de 4000 à rouler sur les vélos à roue bleue.

La start-up néerlandaise Swapfiets a enregistré au cours des derniers mois un triplement du nombre de ses abonnés à Bruxelles. Elle en dénombrait 1.300 mi-mars, au moment de l’éclatement de la crise liée à la pandémie de coronavirus. Six mois plus tard, ils sont presque 4.000, ont indiqué lundi cette société et la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen).

Quelque 12.000 personnes ont jusqu’ici signé un contrat de location avec cette société qui leur fournit, outre un vélo bleu avec ou sans propulsion électrique, reconnaissable entre tous, un service d’entretien et de remplacement permanent.

«La croissance très rapide de Swapfiets est une illustration de plus de l’augmentation significative du nombre de cyclistes à Bruxelles au cours cette année. Afin de mettre en selle encore plus de monde, il est bien sûr indispensable de mettre en place une infrastructure cyclable sécurisée, mais aussi que la gamme de vélos soit la plus variée possible pour que chacun puisse choisir le système qui lui convient le mieux», a commenté la ministre bruxelloise de la Mobilité.