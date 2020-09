La journée la plus chaude de la semaine débute

Jusqu’à 34 degrés, ce mardi. Une météo estivale au menu ce mardi avec beaucoup de soleil et de la chaleur. De possibles averses orageuses pourraient par contre être de la partie, mercredi.

Le temps sera encore bien ensoleillé et chaud mardi, avec des valeurs maximales de 28 à 34 degrés, selon les prévisions matinales de l’Institut royal météorologique (IRM). Les nuages ne devraient faire leur réapparition que dans le courant de la soirée, voire de la nuit.

MERCREDI

Après une nuit assez douce, avec des minima entre 11 et 20 degrés, la Belgique se réveillera à nouveau sous un large soleil mercredi. Puis, graduellement, des champs nuageux cumuliformes et élevés se développeront, et amèneront en fin d’après-midi la possibilité de quelques averses orageuses. Le sud du sillon Sambre et Meuse sera le plus à risque. Les maxima seront encore compris entre 22° au littoral et 30° à l’extrême sud-est du pays.

JEUDI

Du soleil encore jeudi, après un réveil sous la grisaille par endroits. Le thermomètre commencera alors sa décrue, avec des températures maximales comprises entre 19° à la Côte et 25° le long de la frontière française.

FIN DE SEMAINE

Les nuages réapparaîtront pour le week-end, mais il fera encore sec samedi, avec un mercure qui pourrait encore atteindre les 25 degrés au sud.

Dimanche, le soleil choisira son camp: le nord. Les nuages occuperont l’autre moitié du pays, tandis que la frontière française pourrait être arrosée par quelques précipitations en fin de journée.

