Roland-Garros: Kim Clijsters déclare forfait et annonce qu’elle met un terme à sa saison

Kim Clijsters ne participera à Roland-Garros, prévu du 27 septembre au 11 octobre. La Limbourgeoise a annoncé lundi qu’elle a décidé de mettre un terme à sa saison pour passer du temps avec sa famille.

Clijsters, 37 ans, avait participé à l’US Open, tournoi pour lequel elle avait reçu une wildcard, et avait été éliminée au premier tour par la Russe Ekaterina Alexandrova. Elle a donc décidé de faire l’impasse sur les Internationaux de France et de mettre un terme à sa saison.

«J’ai décidé de passer les prochaines semaines avec ma famille. L’US Open m’a montré que j’avais fait des progrès mais que je dois encore travailler. Je vous informerai bientôt de mon prochain tournoi», a écrit Clijsters sur Twitter.

La Limbourgeoise avait débuté son deuxième retour dans le circuit WTA en début d’année et avait disputé les tournois de Dubai et Monterrey avant l’interruption de la saison. Lors de la reprise, elle avait participé au World Team Tennis avant de déclarer forfait pour le tournoi de Cincinnati à cause de douleurs aux abdominaux.