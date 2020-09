Il y aura bien du public au Standard, mais pas les 10 000 spectateurs espérés

Le stade Maurice Dufrasne va retrouver du public, dimanche, pour la première fois depuis le 7 mars et Standard – Saint-Trond. Photo News

Le Standard a reçu le feu vert du cabinet ministériel des Sports pour jouer devant du public contre Courtrai, dimanche. Mais ce sera devant moins que les 10 000 supporters espérés au départ.

Le Standard est enfin fixé. Il y aura bien du public à Sclessin dimanche, pour Standard-Courtrai (16 h). Mais si le club liégeois espérait pouvoir accueillir 10 000 supporters et avait d’ailleurs reçu l’aval de la Ville de Liège pour un tel chiffre, il n’y en aura pas autant, finalement.

7 500 maximum

Après consultations d’experts, le cabinet de la ministre des Sports, Valérie Glatigny, a donné son feu vert, mais pour 7 500 fans sur l’ensemble des quatre tribunes du stade Dufrasne. On n’atteindra donc pas le chiffre qui aurait permis au club liégeois de proposer une place à chacun de ses 20 000 abonnés sur un des deux prochains matchs. Mais il s’agira tout de même du plus gros total des stades de D1A, devant Bruges (6 666 spectateurs). Reste à voir combien de fans seront réellement présents en tribunes dimanche puisque le PHK et les Ultras Infernos ont déjà signalé qu’ils ne souhaitent pas revenir en tribunes tant que Sclessin ne pourrait pas à nouveau accueillir tous les spectateurs.

Le club liégeois a communiqué envers ses supporters qui souhaitent venir dimanche, expliquant, notamment, qu’il y aurait une priorité pour les abonnés jusqu’à jeudi.