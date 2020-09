Une récolte 2020 de «très grande qualité» en Champagne

La vendange la plus précoce de l’histoire de la Champagne se termine et a offert une récolte de très grande qualité, première condition pour élaborer un grand vin, se réjouit lundi le Bureau du Champagne Benelux. D’après lui, 2020 complète «une trilogie exceptionnelle» après 2018 et 2019.

La vendange en Champagne, dans le nord-est de la France, a commencé dès le 17 août en raison de la séquence météorologique. Le début de l’année a d’abord été particulièrement arrosé, avec le mois de février le plus humide jamais enregistré, avant que la chaleur et la sécheresse ne s’installent dès la mi-mars. La région a par ailleurs enregistré le mois de juillet le plus sec de son histoire.

En raison de la sécheresse, les grappes sont d’un poids inférieur à la moyenne mais dans un excellent état sanitaire, précise le Bureau du Champagne Benelux. Les moûts sont équilibrés, fruités, présentent une belle fraîcheur et une grande expression aromatique» ajoute-t-il. «Avec la superbe trilogie 2018, 2019, 2020, la Champagne devrait disposer dans quelques années d’assemblages et, probablement, de millésimes exceptionnels.»