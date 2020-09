Ngadeu (Gand) risque une lourde sanction, deux matches pour Onana (Mouscron)

Le parquet de l’Union belge de football (URBSFA) a réclamé lundi une suspension de cinq matches dont un avec sursis et une amende de 4.500 euros (4.000 effectifs) à l’encontre de Michael Ngadeu, le défenseur de Gand. Il s’est montré plus clément avec le Mouscronnois Jean Onana en ne demandant que trois matches de suspension dont un avec sursis et 2.500 euros (2.000 effectifs) d’amende.

Ngadeu a été exclu à la 73e pour avoir bousculé et donné un coup de tête au défenseur d’Eupen Jordi Amat. L’arbitre Verboomen l’a stipulé dans son rapport et le procureur fédéral Verhaegen l’a constaté sur les images télévisées.

Le fait qu’il ait pu y avoir une provocation ne constitue pas une circonstance atténuante pour le parquet. En plus, Ngadeu n’a pas quitté le terrain immédiatement après avoir reçu le carton rouge. Le défenseur des Buffalos s’est rendu à trois reprises auprès de l’arbitre et a également entamé des discussions avec des joueurs d’Eupen et Amat lui-même. «Il lui a fallu presque deux minutes pour quitter le terrain», a affirmé Verhaegen. Gand peut aller en appel de la décision et se présenter ainsi que le joueur devant la commission des litiges mardi.

Le Mouscronnois Onana a été exclu à la 32e pour une faute sur Ilombe Mboyo, l’attaquant de Courtrai. Le milieu hurlu a remporté un duel en plantant ses crampons dans la cheville de l’attaquant des Kerels. L’arbitre Van Damme a averti le Camerounais mais sur l’intervention du VAR, il a sorti le carton rouge.

Si Mouscron accepte la transaction, Onana manquera les matches à domicile contre Gand (19 septembre) et Charleroi (27 septembre). Le REM et le joueur peuvent également aller en appel.