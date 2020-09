Coronavirus: une nette hausse des cas en Brabant wallon mais les hôpitaux restent vides

La courbe dessinée par les nouveaux cas de coronavirus détectés en Brabant wallon prend une tournure inquiétante. La semaine dernière, trente-septième de l’année, 168 personnes ont été testées positives au Covid-19 en Brabant wallon. La dernière fois que ce chiffre a atteint de tels sommets, c’était en avril, en plein pic épidémique.

La situation actuelle n’a toutefois rien à avoir avec celle observée alors que nous étions encore tous confinés. Les hôpitaux du Brabant wallon sont aujourd’hui vides. Littéralement vides, en ce qui concerne les unités Covid recensées en Brabant wallon. Depuis trois jours, il n’y a plus aucun patient hospitalisé pour une contamination au Covid-19 en Brabant wallon. Avant ça, le nombre de patients oscillait entre zéro et quatre depuis la fin mai. Très loin de la septantaine de patients qui avaient été hospitalisés simultanément à la mi-avril.

Beaucoup plus de tests que lors du confinement

Si les cas avérés de coronavirus sont à nouveau plus nombreux en Brabant wallon, on peut imaginer que la hausse du nombre de tests réalisés n’y est pas étrangère. Sciensano ne diffuse toutefois pas le nombre de tests réalisés par province. Même sans ce détail, on se rend compte que le nombre de tests a effectivement bondi. À la mi-avril, un peu plus de 73 500 tests avaient été réalisés en une semaine en Belgique. La semaine dernière, 186 875 tests ont été effectués.

Sur cette carte réalisée par Covidata.be illustrant le nombre de nouveaux cas par habitants lors des 14 derniers jours, le Brabant wallon (57,7 cas par 100 000 habitants) se retrouve en rouge. Bruxelles (151) et Anvers (112) sont en noir. Covidata. be-

Un Brabançon wallon sur 169 positif

La nouvelle hausse des cas de coronavirus en Brabant wallon, manifeste ces dernières semaines, nous rappelle, si besoin est, que la pandémie n’est pas finie. Depuis le début de celle-ci, 2409 Brabançons wallons ont été testés positifs au Covid-19, soit un Brabançon wallon sur 169.

Le nombre de personnes ayant contracté le coronavirus est sans aucun doute plus élevé.