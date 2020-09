Procès Hakimi/Pauwels: les victimes de l’agression de Lasne quittent la salle d’audience

Ayant l’impression qu’on faisait leur procès, les victimes ont quitté la salle d’audience. Stéphane Pauwels et son ex Vanessa Colassin sont accusés d’avoir donné leur feu vert pour leur mettre une correction.

Lors de l’agression, le 6 mars 2017, Frédéric L. était en train de faire la comptabilité de Frédéric G., l’ancien compagnon de Vanessa Colassin, alors en couple avec Stéphane Pauwels. Les malfrats ont réclamé «l’homme à la Mercedes» et, selon l’avocat des victimes Me Amrani, ils devaient savoir où la victime cachait son argent et connaissaient ses habitudes.

Frédéric G. a été ligoté et son comptable avait le visage couvert de sang quand les policiers sont arrivés. «Benouane a reconnu les faits mais il n’a impliqué personne d’autre», selon Me Amrani.

Farid Hakimi, chez qui le plan des lieux de la maison à Lasne a été retrouvé, conteste les faits. Il prétend qu’il devait le donner à quelqu’un.

L’une des victimes a déclaré que l’un des malfrats avait un accent slave. Dans les prévenus, on retrouve un ressortissant moldave.

Pour l’avocat bruxellois, Vanessa Colassin et Stéphane Pauwels étaient animés par un esprit de vengeance, le butin ne les intéressait pas. «Pauwels a donné l’adresse de mon client par Whatsapp à son ami Jamal Ennif. Il n’était pas satisfait de sa discussion avec Frédéric G. Il était en colère même».

La victime, un pépiniériste, conteste avoir détenu de la drogue chez lui, comme l’ont déclaré son ex-compagne et Stéphane Pauwels.

«Il y a un plan, une clé, l’endroit précis où se trouvait l’argent, une tentative de corruption dans le chef de Pauwels, on nous dit qu’il n’y a rien eu», a constaté l’avocat bruxellois qui estime que, la veille des faits, Jamal Ennif a commencé à paniquer compte tenu du pédigré des gens qui allaient commettre les faits, à savoir Farid Hakimi, Mohamed Benanouane et Pascal Faedda.

«Dans l’esprit de mes clients, il n’y a pas de doute. Tout était diaboliquement orchestré», a conclu l’avocat. Des dommages de plusieurs milliers d’euros ont été réclamés. Frédéric G. n’a plus osé dormir chez lui durant un an.

«Mes clients ont eu l’impression ce matin qu’on faisait leur procès», a commenté Me Amrani. Ce matin, Frédéric G. a eu droit à un portrait peu flatteur dressé par son ex-compagne, Vanessa Colassin. Les deux hommes ont préféré quitter la salle d’audience.