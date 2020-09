Les douanes italiennes saisissent plus de 200.000 articles de marque contrefaits

Plus de 230.000 articles contrefaits de marques de créateurs, parmi lesquels des chaussures, des vêtements et des sacs, ont été saisis dans le port italien de Trieste (nord-est).

Les articles arboraient des logos contrefaits de marques célèbres dont Adidas, Balenciaga, Calvin Klein, Chanel, Dolce & Gabbana, Fila, Hermès, Lacoste, Louis Vuitton, Nike, Ralph Lauren, Valentino et Versace, ont indiqué lundi l’Agence des douanes italienne et la Guardia di Finanza dans une déclaration commune.

Les produits, dont la valeur marchande s’établissait autour des 20 millions d’euros et qui étaient mélangés à d’autres articles sans marque, ont été trouvés à l’intérieur d’un camion en provenance de Turquie et qui se dirigeait vers la Slovaquie, ont souligné les autorités de douane et de police.

Le propriétaire de l’entreprise slovaque qui devait réceptionner les imitations a été signalé pour contrefaçon, ont conclu les autorités.