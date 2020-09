Pas de festival du cirque de Monte-Carlo en 2021

Pas de dompteur, ni d’acrobates ni de clowns: le plus grand événement de cirque du monde, le festival international de Monte-Carlo, prévu en janvier, a été annulé et sa 45e édition reportée à 2022 «vu la situation sanitaire», a indiqué lundi le gouvernement princier.

C’est la troisième fois depuis sa création en 1974 que ce festival, qui s’est imposé comme la vitrine mondiale des meilleurs numéros de cirque traditionnel, est annulé, comme cela avait été le cas après le décès accidentel de la princesse Grâce en 1982 et durant la première guerre du Golfe en 1991.

«On n’avait pas d’autre choix», a déploré à l’AFP le directeur suisse-allemand du festival, Urs Pilz. «Ce n’est pas juste un spectacle de cirque, mais au moins 20 nations, plus de 200 artistes, de grandes délégations, de Russie, de Chine et d’Amérique du Sud. On ne pouvait pas s’engager dans l’organisation dans cette situation incertaine avec tellement de problèmes de transport», dit-il.

Chaque édition se prépare à l’avance, et plus de 200 artistes étaient déjà sous contrat pour se produire en janvier 2021, une année de jubilé, avec au programme une parade dans les rues de la Principauté, des expositions sur l’histoire du cirque et toutes sortes d’événements.

«Tout le monde est très triste, mais le temps passe vite, et il faut espérer que la situation sanitaire passe également», a ajouté M. Pilz. Il a aussi mis en avant une incertitude quant à la participation du public sous le chapiteau, environ 3.000 spectacteurs que la présence d’animaux exotiques ne rebutent pas, même si la 44e édition ne comptait pas d’otaries, d’éléphants ou de girafes, juste un numéro russe de tigres blancs et une cavalerie suisse centenaire.

La Principauté a lancé le festival à une époque où les cirques traditionnels battaient de l’aile et en a fait une référence mondiale, l’équivalent du Festival de Cannes pour le cinéma, avec le palmarès le plus prisé de la profession, les Clowns d’or, d’argent et de bronze.

La manifestation s’étale sur dix jours, et la soirée de gala propose près de 5 heures de cirque non-stop. Les télévisions du monde en diffusent les plus belles images via la société Telmondis.

Pour la Principauté, les retombées directes de l’événement avoisinent les 5 millions d’euros en frais d’hôtels, techniciens sons ou lumière, et sécurité.