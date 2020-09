Integrato: Le projet citoyen pour la mobilité de demain

Lettre aux négociateurs fédéraux, tournée des parlements, rencontre avec la SNCB,… Le projet Integrato appelle à une autre mobilité à l’horizon 2035.

La correspondance est à la bonne heure: alors que démarre la Semaine de la Mobilité (su 16 u 22 septembre), les porteurs du projet Integrato achèveront leur tournée des parlements du pays ce mardi dans l’hémicycle régional bruxellois.

Comme ils l’ont fait ces derniers mois dans les parlements fédéral, flamand et wallon, ils y détailleront leur vision pour les transports publics en Belgique qui ambitionne de les rendre «tellement attractifs que le nombre d’utilisateurs pourrait ainsi doubler à l’horizon 2035».

Avec pour colonne vertébrale le réseau ferroviaire, ce Plan National de Transport a été conçu par un groupe de citoyens passionnés par les transports publics et la mobilité – pour certains, déjà engagés en la matière – et accompagnés par des associations comme TrainTramBus ou Greenpeace notamment.

«Commencé en 2015, c’est un long travail de l’ombre qui a été mené sur base du modèle théorique que nous souhaitions», explique Juliette Walckiers. Spécialiste des questions de mobilité multimodale chez Inter-Environnement Wallonie, elle a coordonné ce projet lancé sur base d’un financement participatif et poursuivi avec l’aide de subsides dans le cadre de l’éducation permanente.

D’un modèle théorique rêvé, les auteurs ont développé un véritable plan concret avec l’élaboration d’horaires cadencés pour l’ensemble des gares du pays et de nœuds de correspondance. Ils ont également listé les investissements nécessaires.

«Dans mon travail de plaidoyer politique, cela fait dix ans que je propose ce modèle, indique Juliette Walckiers. Mais j’étais à chaque fois confrontée à la même réponse: “ce n’est pas possible, c’est un modèle qui n’est pas applicable en Belgique.” Alors, on s’est dit qu’on allait faire ce plan nous-mêmes.»

L’objectif des auteurs de ce plan de transport n’est toutefois pas de l’imposer tel quel, mais bien de démontrer que le concept est applicable et qu’il peut donc servir de base de débat et de travail. C’est aussi le but des présentations qui ont déjà été faites aux responsables de la SNCB, du SPF Mobilité, d’Infrabel (NDLR: responsable des infrastructures ferroviaires) et dans les différents parlements du pays.

«Nous avons envisagé un délai jusqu’en 2035 pour l’appliquer, parce que dans le ferroviaire il faut du long terme, alors que le politique n’a souvent qu’une vision à 4 ou 5 ans, ajoute Juliette Walckiers. Nous n’avons pas eu d’engagement formel de nos interlocuteurs, mais tous sont soutenants. Ce qu’il faudrait maintenant, c’est un ministre fédéral de la mobilité qui pourrait prendre la tutelle sur un tel projet. »

Inspiré du modèle ferroviaire suisse, le plan de transport Integrato prévoit d’améliorer fortement les correspondances entre les services de trains, qui circulent déjà de manière cadencée et symétrique en Belgique.. Sans entrer dans des détails trop techniques, le principe de base consiste à faire circuler au moins deux trains par heure et par sens sur toutes les lignes du pays. Il s’agit ensuite de faire en sorte que les trains se croisent en gare et non pas en rase campagne, comme cela arrive trop souvent actuellement. Les trains se donnent “rendez-vous” en gare pour créer des nœuds de correspondances. C’est pourquoi ces nœuds de correspondances sont définis sur la base des temps de parcours entre gares permettant d’organiser des correspondances parfaites aux minutes zéro et 30 (8 h, 8 h 30, 9 h, 9 h 30… ), soit aux minutes 15 et 45 (8 h 15, 8 h 45, 9 h 15, 9 h 45…). Conséquences pour les usagers, ces croisements multiples en gares augmentent fortement les destinations accessibles, avec des temps d’attente fortement réduits. «Pour s’en assurer, Integrato a fait l’exercice de simuler un système de nœuds détaillé et vérifiable, pour tout le pays, avec des distances et des temps de parcours réalistes. Et sa conclusion est claire: ça marche aussi en Belgique!», assurent les auteurs du plan. Autre avantage: les autres opérateurs de mobilité (bus, tram, taxi, vélos partagés,…) pourraient caler plus facilement leurs horaires de dessertes des gares en ciblant prioritairement ces nœuds de correspondance. Trains, métros, trams et bus se donnent alors correspondances pour créer un seul réseau de transports publics intégré. Pour mettre en musique ce système de transports publics intégré, Integrato plaide pour la mise en place d’un «régisseur» qui fonctionne à l’échelle nationale. Pas gagné dans notre État fédéral aux compétences mobilité fragmentées? Là aussi le modèle Suisse, où l’Office Fédéral des Transports joue ce rôle de régisseur, démontre que c’est possible.

Cibler les investissements en fonction du plan

Mettre en place un plan tel qu’Integrato aura forcément un coût. Et même un surcoût? «Grâce à une planification claire à long terme, seuls les nouveaux investissements nécessaires à la réalisation du plan seront réalisés. Les projets qui semblent bons mais qui ne sont pas nécessaires pourront être abandonnés. Integrato suppose que le budget d’investissement habituel (sans les économies de ces dernières années) devrait suffire pour que les nouvelles infrastructures nécessaires soient prêtes d’ici 2035», lit-on dans la présentation du plan. Ce qui, note Juliette Walckiers, devrait même être possible en respectant la sacro-sainte clé de répartition 60/40 des investissements entre Flandre et Wallonie.

Par contre, avec l’objectif affiché de doubler le nombre de voyageurs (et donc plus de trains aussi), les coûts d’exploitation augmenteront. Mais, disent les auteurs du plan, les recettes issues de la vente des titres de transport devraient aussi doubler. Sans même parler des bénéfices connexes (réduction du trafic routier et des émissions de CO2, santé, etc.), Integrato est loin d’être impayable.