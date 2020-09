Navalny peut quitter «temporairement son lit», son état de santé «s’améliore»

L’état de santé d’Alexeï Navalny, empoisonné au Novitchok, continue de «s’améliorer», a annoncé lundi l’hôpital berlinois de la Charité, précisant que l’opposant russe pouvait désormais «temporairement quitter son lit».

«L’état de santé d’Alexei Nawalny, qui est soigné à la Charité depuis le 22 août 2020, s’est encore amélioré», a annoncé dans un communiqué l’hôpital berlinois.

«Il est de plus en plus réactif et peut déjà quitter temporairement son lit d’hôpital», a précisé l’hôpital. «Le patient pourrait être complètement sevré de la ventilation artificielle», a ajouté cet établissement de pointe, qui n’évoque pas, contrairement aux précédents communiqués, d’éventuelles séquelles dont pourrait souffrir à long terme l’opposant russe.

Des laboratoires français et suédois ont confirmé lundi que M. Navalny, 44 ans, avait bel et bien été empoisonné à l’aide d’un agent neurotoxique de type Novitchok, créé par les Soviétiques dans les années 70. La Russie dément toute implication et demande des preuves que l’opposant a été empoisonné.