Loïc Vliegen «impatient d’être à Imola» pour son premier championnat du monde élites

Loïc Vliegen fait partie de la sélection de Rik Verbrugghe pour la course en ligne des Mondiaux de cyclisme le 27 septembre à Imola. «Il aura un rôle important», a justifié le sélectionneur national. Le coureur de Circus Wanty-Gobert est lui «impatient d’être à Imola».

C’est une première en effet pour le coureur liégeois, 26 ans, sur un championnat du monde chez les élites.

«Je n’étais apparemment pas loin d’une sélection pour le championnat d’Europe, donc je suis très heureux d’avoir été repris pour le championnat du monde», a commenté Loïc Vliegen, lauréat du Tour du Doubs le week-end dernier et 11e du Tour de Wallonie 2020, dans le communiqué transmis par son équipe lundi. «Le sélectionneur fédéral, qui a reconnu le circuit la semaine dernière, me dit que le tracé ressemble à une Ardennaise, avec deux ascensions de trois kilomètres. Je connais en tout cas bien l’arrivée, sur le circuit d’Imola, où je suis arrivé avec le Giro en 2018. Pour le circuit, nous aurons l’occasion de le découvrir sur place. Je veux réussir à aider au mieux nos deux leaders, Van Aert et Van Avermaet, pour mon tout premier championnat du monde chez les pros», a ajouté le coureur liégeois qui dispute cette semaine le Tour du Luxembourg (2.Pro).

Pieter Serry a lui réagi sur les réseaux sociaux. «Très fier de faire partie de cette forte sélection pour les Mondiaux. Merci à Belgian Cycling Team et Rik Verbrugghe pour la confiance. On va tout donner», a tweeté le coureur de Deceuninck-Quick Step, 31 ans.

Réserviste Xandro Meurisse était déçu, mais comprenait le choix de Verbrugghe. «Pas de Mondiaux pour moi cette année. Dommage, mais je comprends tout à fait la sélection. Bonne chance les gars!», a posté aussi le coureur de Circus-Wanty Gobert, 28 ans.