Edo Kayembe quitte Anderlecht pour Eupen, où il s’est engagé pour trois saisons, ont annoncé lundi les deux clubs.

Le médian congolais, 22 ans, était arrivé à Anderlecht en 2017 en provenance de Shark XI. Il a disputé 39 rencontres pour Anderlecht.

«Edo est un joueur avec un grand potentiel», s’est réjoui le directeur sportif d’Eupen Jordi Condom. «Il peut être aligné sur plusieurs positions différentes en défense et en milieu de terrain et apportera à notre équipe une qualité et une stabilité supplémentaire. Devant la défense, il peut intercepter les attaques de l’adversaire et relancer notre jeu offensif. En plus, il est infatigable avec une très bonne condition physique. Nous sommes heureux de pouvoir travailler avec Edo Kayembe et nous lui souhaitons la bienvenue dans notre équipe».

Eupen a pris 6 points (une victoire et trois partages) lors des cinq premières journées de championnat.