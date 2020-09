P1: Bukran claque 4 goals et prend la tête du classement des buteurs

Première journée décoiffante de la part des artilleurs de l’élite provinciale. Sur leur premier match officiel en championnat de la saison 2020-2021, Logan Bukran et Simon Pierard ont déjà planté, respectivement, un quadruplé et un triplé.

Qui dit reprise du championnat, dit forcément classement des buteurs. En P1, les deux hommes qui s’y sont positionnés aux premières places ont déjà inscrit à eux deux 7 goals. Logan Bukran, avec les Verts du Condrusien, a carburé à plein régime face à Malonne: le fils de Gabor, coach de Couvin en D2, a planté 4 roses et assuré 2 passes décisives. Un quadruplé, certes, mais qui ne permet à Bukran de prendre la tête «que» pour un but! C’est dire si les attaquants étaient en forme lors de la rentrée des P1. Du côté des Bleus de Beauraing, c’est Simon Pierard qui a trouvé le chemin des filets à 3 reprises. On précisera tout de même qu’à Hamois, les Verts ont joué en bleu et à Beauraing, les Bleus étaient en gris…

Derrière ce duo de tête, deux hommes ont pour leur part inscrit un doublé de rentrée: Jérôme Claude de Ciney, face à… Beauraing. Et Modeste Kouadio, du… Condrusien! Ce sont au total pas moins de 15 buts qui ont été marqués sur ces deux seules rencontres, soit deux tiers des goals inscrits durant la première journée.

Retrouvez ici le classement complet des buteurs de P1 namuroise: