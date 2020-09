Signature d’un accord UE-Chine avant un sommet par visioconférence

L’Union européenne et la Chine ont signé lundi un accord bilatéral visant à protéger contre les usurpations et les imitations cent indications géographiques (IG) européennes en Chine et autant de chinoises dans l’UE, a annoncé la Commission peu avant un sommet UE-Chine par visioconférence.

Cet accord, conclu initialement en novembre 2019, devrait entrer en vigueur avant la fin de 2021, après passages devant le Parlement et le Conseil européens.

En discussion depuis 2010, il protégera pas moins de 26 IG d’origine française (vins, spiritueux et fromages, etc.), le whisky irlandais, la bière de Munich, la Wodka polonaise, l’Ouzo (Grèce), le Porto (Portugal) et de nombreux fromages, comme le Manchego espagnol ou la Mozzarella di Bufala Campana italienne.

Le seul produit belge protégé par la liste est le genièvre, que la Belgique partage avec l’Allemagne, la France et les Pays-Bas.

De son côté, la Chine obtient la protection de nombreux thés, comme le célèbre Pu’er, des alcools comme le Moutai, ou plusieurs types de champignons parfumés.

Dans les quatre ans suivant son entrée en vigueur, l’accord verra son champ d’application s’élargir à 175 IG supplémentaires de part et d’autre, selon la même procédure d’approbation.

Les chefs de l’UE, la chancelière allemande et le président chinois se réunissent ce lundi à 14h par visioconférence dans l’espoir d’avancer dans les négociations sur les investissements et le commerce malgré des tensions croissantes, notamment sur Hong Kong ou Huawei.

Ce devait être un grand moment des six mois de la présidence allemande de l’UE: un sommet à Leipzig (est) avec les dirigeants des 27 pays de l’UE et leurs homologues chinois.

Mais la pandémie de coronavirus est passée par là et la rencontre, désormais virtuelle, se tient en format réduit: le chef du Conseil européen (qui représente les 27 de l’UE) Charles Michel, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, la chancelière allemande Angela Merkel et le président chinois Xi Jinping.

Au menu des discussions, l’épineux accord sino-européen sur les investissements, dont la conclusion d’ici la fin de l’année est jugée «possible» par Pékin.