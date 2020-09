Edo Kayembe (Anderlecht) à Eupen jusqu’en 2023, c’est officiel

C’est fait: l’AS Eupen vient d’officialiser l’arrivée d’Edo Kayembe. Le désormais ex-Anderlechtois a signé jusqu’en juin 2023. Le montant du transfert serait d’un million d’euros.

Voici le communiqué du club eupenois au sujet de ce 14e transfert entrant du mercato estival des Pandas:

L’AS Eupen a signé le milieu de terrain défensif Edo Kayembe. Le joueur congolais a 22 ans et passe du RSC Anderlecht à l’AS Eupen. Edo Kayembe a conclu avec la KAS Eupen un contrat de trois ans, jusqu’au 30 juin 2023.

Edo Kayembe est né le 3 juin 1998 à Kanaga. En 2017, il est passé de l’ancien club de première division congolaise Shark XI au RSC Anderlecht pour lequel il a disputé 39 rencontres. Le nouveau joueur de la KAS Eupen peut jouer sur plusieurs positions, tant au milieu de terrain qu’en défense, entre autres sur la position du numéro 6.

Le directeur sportif eupenois Jordi Condom se montre ravi: «Edo est un joueur avec un grand potentiel. Il peut être aligné sur plusieurs positions différentes en défense et en milieu de terrain et apportera à notre équipe une qualité et une stabilité supplémentaire. Devant la défense Il peut intercepter les attaques de l’adversaire et relancer notre jeu offensif. En plus, il est infatigable avec une très bonne condition physique. Nous sommes heureux de pouvoir travailler avec Edo Kayembe et nous lui souhaitons la bienvenue dans notre équipe».