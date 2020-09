Baisse du nombre de voitures en Belgique, une première depuis la guerre

Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le nombre de voitures particulières a baissé dans notre pays, annonce lundi Statbel (SPF Économie).

Le 1er août 2020, la Belgique comptait 5 888 589 voitures particulières, contre 5 889 210 un an plus tôt. «Il s’agit d’une légère mais remarquable baisse de 0,01% alors que le nombre de voitures personnelles augmentait en moyenne de 1,27% par an ces 10 dernières années», indique Statbel, pour qui la pandémie de Covid-19 a certainement eu une influence sur ces chiffres.

Ces cinq dernières années, les voitures roulant au diesel ont cédé du terrain aux modèles essence et ce, à un rythme croissant. Le nombre de voitures diesel a ainsi baissé de 6,3% en 2020, à 2 815 755 exemplaires au 1er août 2020.

Parallèlement, le nombre de voitures essence a continué d’augmenter (+5% en 2020) et atteint 2 843 903 exemplaires. Les voitures essence représentent à présent 48,3% du parc des voitures personnelles pour 47,8% pour le diesel.

Loin derrière, on retrouve les hybrides, avec 154 807 voitures (2,6% du total). Ce type de motorisation a toutefois quintuplé en cinq ans.

Quant aux voitures électriques, elles ne représentent «que» 0,4% du parc automobile, malgré la plus forte augmentation annuelle (+56,4%): on en trouve 23 983 sur les routes belges.

Enfin, on dénombre 14 957 voitures au gaz (+0,2%).

Outre les voitures privées, la Belgique compte 16 422 autobus et autocars, 910 356 véhicules utilitaires pour le transport de marchandises, 52 802 tracteurs, 196 504 tracteurs agricoles et 78 469 véhicules spéciaux, ce qui porte le parc des véhicules à 7 143 142 unités. On dénombre enfin 507 996 motocyclettes inscrites en Belgique.