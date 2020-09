Remco Evenepoel donne de ses nouvelles: «Ce sera dur de suivre le Giro et les Mondiaux à la télé»

Un mois après sa terrible chute sur les routes du Tour de Lombardie, Remco Evenepoel est revenu sur cet épisode douloureux et a donné des nouvelles de sa revalidation.

Alors qu’il doit passer un nouveau scanner le 25 septembre pour faire le point sur l’évolution de sa fracture du bassin, Remco Evenepoel continue de se soigner. «Je vais bien. Je progresse de jour en jour, je bouge de plus en plus facilement et je tombe moins dans les pommes», a-t-il déclaré, auprès de nos confrères de Het Laatste Nieuws et de VTM.

«J’ai perdu un peu de masse musculaire. Je pesais 62,5 kilos lors du Tour de Lombardie. À ma sortie de l’hôpital, j’en avais perdu cinq mais je suis déjà remonté à 59 kilos et demi. Je fais des exercices chaque jour, en plus des séances de kiné. Pour l’instant, tout se passe selon le schéma prévu.»

Bramati m’a conseillé de me mettre à l’arrière du groupe et de leur laisser cinq à dix mètres. Finalement, ça s’est avéré être une mauvaise décision.

Remco Evenepoel a ensuite raconté, dans les moindres détails, son accident dans la descente du Sormano, en expliquant le choix tactique malheureux qui lui a valu cette chute. «Pendant la course, Bramati (NDLR: son directeur sportif) m’a conseillé de me mettre à l’arrière du groupe et de leur laisser cinq à dix mètres. Finalement, ça s’est avéré être une mauvaise décision. Les deux gars devant moi ont fait une erreur dans le premier virage, où Bakelants et De Plus ont déjà chuté par le passé», explique-t-il. Ma trajectoire était meilleure mais comme je sortais du virage avec plus de vitesse, ça m’a fait paniquer. J’ai freiné dans la courbe suivante et ma roue arrière a glissé.»

Sans aucune possibilité de s’arrêter, le coureur brabançon a donc filé tout droit et est passé par-dessus le muret, auquel il a essayé de s’accrocher, en vain. «C’est pour ça que je suis aussi blessé aux mains, explique Remco. J’ai directement regardé la profondeur du ravin. J’ai vu un trou noir et je ne savais pas de combien de mètres je tomberais.»

J’ai crié à l’aide mais ma voix manquait de force et personne ne m’entendait. Durant cinq minutes, je me suis senti abandonné.

Le prodige de Schepdaal a ensuite décrit l’interminable attente qui a précédé l’arrivée des secours. «Je suis tombé sur les pieds. Au début, je ne pouvais plus respirer. J’ai voulu remonter, mais je ne pouvais plus bouger à cause de mes blessures. J’ai crié à l’aide mais ma voix manquait de force et personne ne m’entendait. Durant cinq minutes, je me suis senti abandonné.»

Pris en charge dans un hôpital italien, Remco a directement pensé à ses objectifs de fin de saison. «Ma première réaction a été de demander si je pourrais faire le Giro. Le médecin m’a répondu en français: ‘Non, petit’. Du coup, j’ai demandé s’il serait possible de courir la Vuelta. Il m’a dit que je devais ‘oublier la fin de saison et me focaliser sur 2021’.»

Impatient de pouvoir remonter sur son vélo après sa revalidation, le coureur de Deceuninck-Quick Step suit, pour l’instant, les étapes du Tour de France à la télé. «Ce sera plus dur pour le Giro et les Mondiaux. Il faudra peut-être programmer des séances d’entraînement durant les étapes pour que je ne les voie pas», plaisante-t-il.