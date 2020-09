Le procès Hakimi-Pauwels a débuté: un prévenu viré de l’audience

Le procès des home-jacking organisé au Lotto Mons Expo a débuté lundi à Mons, à 9h, sous haute sécurité. Une vingtaine de personnes sont poursuivies dans le cadre d’une série d’attaques à main armée qui se sont déroulées en province de Hainaut et dans le Brabant wallon, entre 2015 et 2017.

Le président Renaud Moulart a ouvert les débats à 09h05, laissant les retardataires arriver dans la salle d’audience. Cette instruction d’audience se déroulera toute la journée de lundi.

Une dizaine de policiers encadrent les prévenus qui sont encore actuellement détenus dans cette affaire.

D’autres, comme Farid Hakimi, comparaissent sous les liens du bracelet électronique. Le boxeur montois est considéré comme le chef de ce que le procureur général appelle une association de malfaiteurs.

L’animateur de télévision, Stéphane Pauwels, cité dans un seul dossier, comparaît libre. Il est arrivé dans la salle d’audience vers 08h45.

Le président du tribunal correctionnel de Charleroi, Renaud Moulart, a expulsé un prévenu durant un quart d’heure, lundi matin, en raison de son comportement. Lufu Kabongo a contesté les faits qui lui sont reprochés dans le cadre du procès des home-jackings, dit «Hakimi-Pauwels». Menacé d’être expulsé par son président, il a déclaré «n’en avoir rien à foutre».

L’instruction d’audience se poursuit.

Farid Hakimi conteste certaines préventions

Farid Hakimi, considéré comme le chef de bande, a été le premier à être interrogé par la président Moulart dans le cadre de l’instruction d’audience.

Le boxeur montois, qui comparait sous bracelet électronique, reconnait certaines préventions mais en conteste d’autres. Il est en aveu de huit préventions et notamment de toutes celles relatives à la drogue, «sauf la circonstance aggravante d’association», a précisé son avocat, Me Discepoli.

Aveux confirmés

Le prévenu prétend n’avoir jamais rencontré Stéphane Pauwels mais avoue avoir joué les intermédiaires entre deux autres prévenus, pour commettre une agression violente à Lasnes, en mars 2017. La veille des faits, il se trouvait à Overijse mais, dit-il, chez un ami. Il n’était donc pas là-bas pour faire du repérage.

Il confirme également ses aveux des séquestration pour les vols avec violence avoués.

«Il reconnait s’en être pris à des dealers mais comment écoulait-il la drogue? «, a demandé le procureur fédéral. «Je ne comprends pourquoi j’en suis arrivé à ça. Il n’y a jamais eu vraiment de quantité de drogues volées. Je ne sais pas comment ça s’écoulait», a répondu le prévenu, en aveu d’avoir détenu des armes de guerre.

Ces armes n’ont pas été retrouvées, a indiqué le procureur fédéral. Le prévenu ignore où sont ces armes mais admet les avoir eu en mains de manière «très ponctuelle». «Mon rôle était de conduire, je n’ai jamais participé à ces attaques, je n’ai jamais utilisé les armes qui ont servi à commettre les faits», a encore rétorqué le prévenu qui dit avoir vendu de la drogue, de manière occasionnelle, dans le monde de la nuit. «Si mon frère Saïd a vendu de la drogue, c’est entièrement de ma faute.»

Le chef d’enquête inculpé

Il a en outre confirmé ses déclarations selon lesquelles il implique Marwan Hammouda, dont la compagne a eu une relation avec le chef d’enquête, inculpé d’avoir violé le secret professionnel et renvoyé devant un autre tribunal à Charleroi. L’attitude de cet enquêteur envers Hammouda interpelle son avocat, Sébastien Courtoy. «Lui a-t-on demandé de charger mon client? «, demande l’avocat bruxellois.

«Quand on m’a mis à la prison de Bruges, c’était compliqué, je n’ai pas pu voir ma famille durant des mois. On me ramenait toujours les déclarations d’Hammouda. Je me suis mis à faire la même chose, le chef d’enquête me conseillait de dire ça, ça et ça contre lui», a répondu le prévenu. Ce dernier a expliqué que le chef d’enquête lui avait donné des détails «que je pouvais répéter dans mes déclarations». Il a ajouté avoir agi par vengeance envers Hammouda.