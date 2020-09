Les escroqueries dopées pendant le confinement

L’organisme anti-blanchiment belge a vu une légère augmentation des escroqueries alors que l’économie a été quasiment à l’arrêt, confirment les patrons de la Cellule de traitement des informations financières dans Le Soir lundi.

«Le plus grand danger d’une pandémie, d’une crise économique, est qu’elles mettent une pression supplémentaire sur le système préventif anti-blanchiment» analyse le secrétaire général Kris Meskens. «Les banques, ou toutes autres sociétés, sont partagées entre le besoin de faire fonctionner l’économie et le besoin de le contrôler. Elles doivent accepter des clients, faire fonctionner le marché. Ce qui engendre le risque d’une moindre vigilance».

Avec le Covid-19, «c’est toute une économie basée sur l’escroquerie et l’abus de confiance qui se développe. Les phénomènes n’ont rien de nouveau, mais ils reviennent en force», ajoute le président Philippe de Koster.

600 dossiers

Le développement des escroqueries est déjà tangible alors qu’au 30 juin, une augmentation de 2 à 3% sur les escroqueries signalées aux parquets a été enregistrée. «Cela représente environ 600 dossiers transmis à la justice. 600 dossiers alors que toute l’économie fonctionnait au ralenti; où les gens ne pouvaient se déplacer que pour des motifs vraiment nécessaires», constate le président de la Cellule.

On peut en conclure que le confinement a bien dopé les escroqueries. «On a pu constater des fraudes autour du matériel médical, des masques ou des biens de première nécessité. Mais ce qu’on voit de plus en plus, c’est un détournement du soutien financier des Etats. Des personnes qui sollicitent une aide à laquelle ils n’ont pas droit», ponctue De Koster.