P3: Festival de buts en 3C où Achêne retrouvait le voisin du Condrusien

Week-end de reprise en provinciales. Certaines équipes retrouvaient des formations voisines dont elles avaient été éloignées la saison passée, d’autres en découvraient de toutes nouvelles, à l’instar de Lustin qui ne connaît guère ses adversaires en P3B.

P3A: Un premier forfait pour entamer la saison

Le match entre Arquet B et Namêche n’a pas eu lieu: les Vedrinois ne sont pas parvenus à trouver un arrangement avec leurs adversaires dominicaux, ni de l’équipe A ni de l’équipe B, afin de ne pas se retrouver à deux équipes sur un terrain. Résultat: un score de forfait (0-5) au profit des Andennais.

Dans la série A, les victoires en déplacement ont eu lieu en ouverture et en fermeture de cette première journée: d’abord le succès de Rhisnes B à Leuze samedi soir (0-1), enfin celui d’Émines à Fernelmont B, sur le coup de 18h45 ce dimanche (2-3). Dans les autres matches, si vous ne marquiez pas au moins 3 goals, vous ne pouviez espérer mieux qu’un nul… Ohey s’impose 3-1 contre Taviers et Flawinne 3-0 contre Grand-Leez B. Au rayon des partages, on relève celui d’Andoy à Bossière B (0-0), de Loyers B à Boninne (0-0) et, avec des buts, celui de Petit-Waret à Saint-Germain (1-1).

P3B: Bonne rentrée de Lustin dans une série qu’il découvre

Sans nul doute, l’un des cartons du week-end était à observer du côté de Ligny B. Chez eux, les Sombreffois ont subi les assauts de Somzée, qui a planté 7 goals, sans que les Lignards ne puissent y répondre la moindre fois (0-7). D’autres Walcouriens étaient en verve offensivement pour la reprise des compétitions et Thy-le-Château s’est imposé 4-1 face à Bioul B. L’autre équipe de l’entité, l’US Walcourt, a été contrainte au partage par les Couvinois de l’ES Frontières (1-1). Un score de parité qu’ont réalisé d’autres Fagnards, ceux de l’équipe B de Couvin-Mariembourg, qui accueillaient Moustier. Les Zèbres y ont accroché le nul, 1-1 également.

1-1, c’était décidément le score du jour en P3B puisque c’est également sur ce résultat que se sont quittés Biesme B et Falisolle-Aisemont, mais aussi Gimnée-Mazée et Molignée B.

Les deux autres matches du week-end ont permis à deux vainqueurs de se dégager, grâce à 4 buts: Philippeville s’impose 2-4 à Pesche B tandis que Lustin, qui découvrait une nouvelle série et de nouveaux adversaires après une saison passée en P3A (qui s’apparentait alors à l’actuelle P3C), n’a laissé aucun doute sur sa victoire face à Denée, scellée sur le score de 4 à 0.

P3C: Festival de buts pour la reprise, Rochefort B déjà impressionnant

36. C’est le nombre de goals marqués sur l’ensemble des 8 rencontres du week-end en P3C. Une rentrée offensive donc, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Rochefort B, grand favori de la série, s’est largement imposé face à Miécret (5-2). Dion, lui, n’a rien pu faire face à l’Ardennaise, venue inscrire 7 buts (1-7). Assesse est venu à bout du RFC Dinant (4-3) et Bièvre s’est imposé chez lui contre Mesnil (3-0).

Dans un derby entre voisins cinaciens et hamoisiens, le Condrusien B a défait Achêne 1-2. Sorée et Haversin n’ont pas su se départager (2-2); Houyet et Onhaye B non plus (2-2 aussi). La rencontre entre la RUS Dinantaise et Vencimont non plus n’a pas connu de vainqueur, ni de buts (0-0).

