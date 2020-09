Coupe de Belgique 3e tour: Liège et Tamines qualifiés, Couvin, Meux, Stockay, Gosselies et Oppagne sortis

Raeren et Stockay n'ont rien pu faire contre Zelzate et Eisden alors que Couvin et Meux sont éliminés via la loterie des tirs au but. Liège domine Waremme dans les dix dernières minutes. Oppagne a été dominé par Lochristi. Suite à des cas de Covid, Gosselies a fait du mieux qu'il pouvait avec ses espoirs qui ont tenu 75 minutes face à Vorselaar.

Raeren-Eynatten – Zelzate 0-4

Pas de miracle pour les Frontaliers, qui sont battus sur un score trompeur par une solide équipe flandrienne. Mené 0-1 au repos, Raeren/Eynatten a pourtant eu les occasions pour, au moins, égaliser. En seconde armure, le 0-2 rapide des visiteurs a coupé bras et jambes aux germanophones, les troisièmes et quatrièmes buts en fin de matchs n'étant qu'anecdotiques.

JS Tamines - Herent 2-1

Buts: Mwemwe (1-0 PEN, 25e), Taveirne (1-1, 28e), François (2-1, 55e)

Après une première grosse occasion sur un coup-franc de Mwemwe s’écrasant sur la latte à la 19e, Tamines prendre les devants sur une autre phase arrêtée. Puisque Mwemwe parvient à transformer son penalty. Un avantage qui ne durera que trois minutes puisque Taveirne remettra rapidement les deux équipes à égalité. Dix minutes après la reprise, Tamines reprend l’avance par François. Celle-ci sera mise à mal par le poteau d’Herent, via Fannes à la 71e. Les Taminois auraient pu se mettre à l’abri à la 88e mais Bulfon loupait la conversion de son penalty. Ils passent cependant le tour et s’en iront à Alost, vainqueur de Sint-Eloois Winkel.

Patro Maasmechelen - Stockay 3-0

Buts: Cheprassov (1-0, 10e et 2-0, 45e), Lenaerts (3-0, 82e)

Première mi-temps compliquée pour les Stockalis qui encaissèrent un premier but dès la 10e par Cheprassov. Ce même Cheprassov qui doublera encore la mise juste avant le repos. Mais Stockay n’était pas de taille et finira par s’incliner 3-0.

Couvin-Mariembourg - Bilzerse Waltwilder 1-1 (2-4)

Buts: Deppe (1-0, 45e), Carvalho (1-1, 63e)

Peu d’occasions dans cette première période puisqu’après 25 minutes de jeu, on avait noté qu’une opportunité de part et d’autre. Ce n’est qu’en toute fin de mi-temps que les Couvinois trouvèrent la faille par Deppe. Sur corner, Carvalho égalisera à la 63e et c’est finalement aux tirs au but que la qualification se jouera. Ceux-ci seront défavorables aux Couvinois, sortis par une P1.

Warnant - Meux 1-1 (4-2)

Buts: Kinif (0-1, 46e+1), Seck (1-1, 88e)

Un but dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, via Kinif, permet à Meux de rentrer aux vestiaires devant. Et alors que Meux sentait la qualification arriver, c’était sans compter sur Seck qui égalisa à deux minutes de la fin pour envoyer les deux équipes à la séance des tirs au but que Warnant remportera 4-2.

RFC Liège - Waremme 3-1

Buts: Mouchamps (1-0, 20e), Saint-Mard (1-1, 28e), D'Ostilio (2-1, 79e), Renquin (3-1, 90e)

En prenant la direction des opérations, ce n’est que logique de voir Liège ouvrir le score par Mouchamps, présent à la reprise d’un centre de D’Ostilio. Cependant, Waremme ne baisse pas les armes et revient via Saint-Mard à la 28e. Ce n’est que dans les dix dernières minutes que Liège fera véritablement la différence avec un but de D’Ostilio et un dernier de Renquin. Liège se déplacera à Vorselaar au 4e tour.

Gosselies - Vorselaar 1-3

Buts: Obinna (1-0, 1ère), Princen (1-1, 75e et 1-2, 83e), De Backer (1-3, 88e)

Avant la rencontre, on apprenait que trois cas de Covid dans les rangs gosseliens obligeaient le club d’aligner l’équipe espoirs. Et après une minute, dans une ambiance importante, Obinna faisait, déjà le 1-0. Les jeunes gosseliens tiendront le bon bout jusqu’à un quart d’heure du terme et craquer d’une pièce avec trois buts encaissés dans ce laps de temps.

Oppagne-Wéris - Lochristi 1-3

Buts: Melens (0-1, 14e et 0-2, 33e), De Waele (0-3, 60e), Nijskens (1-3, 86e)

Dès la 12e, Oppagne devait céder sur une frappe croisée de Melens. Un Melens qui doublera l’avance des siens dès la 33e. Et quand il n’est pas à la réalisation, Melens est à l’assist pour offrir le 3e but à De Waele. Oppagne finira par sauver la mise à la 86e via Nijskens.