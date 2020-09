Ted Lasso, The Twelve, Zérozérozéro: nos 3 idées streaming du 13 septembre

Un coach à moustache, des jurés et le crime organisé: il y a tout ça, et puis c’est tout, dans votre rendez-vous streaming du dimanche. Vous avez une semaine pour tout regarder. Interro dimanche prochain.

1 Ted Lasso

Apple TV Série de Bill Lawrence & Jason Sudeikis. Avec Jason Sudeikis, Stephen Manas et Phil Dunster (7 épisodes de 29 à 33 minutes, 3 autres attendus d’ici le 2/10)

Ce que ça raconte

La présidente d’un petit club anglais de footl engage un… coach de football américain pour en redresser la barre. Et, contre toute attente, il y parvient…

Ce qu’on en pense

Jason Sudeikis réalise et joue dans cette série britannique tirée de deux courts-métrages tournés jadis pour la NBC. Ce personnage de coach lunaire et solitaire est attendrissant. Et la série globalement très enthousiasmante.

La critique complète

2 The Twelve

Netflix Série de Bert Van Dael & Sanne Nuyens. Avec Maaike Cafmeyer, Maaike Neuville et Tom Vermeir (10 épisodes de 50 minutes).

Ce que ça raconte

Un jury de douze citoyens doit statuer sur le sort d’une directrice d’école accusée d’un double meurtre.

Ce qu’on en pense

Une série flamande bien ficelée, un peu dans le ton de Douze hommes en colère, le huis clos en moins (ce qui n’est pas un détail).

La critique complète

3 Zérozérozéro

Be à la Demande Série de Stefano Sollima, Leonardo Fasoli & Mauricio Katz. Avec Gabriel Byrne, Andrea Riseborough et Dane DeHaan (8 épisodes de 52 minutes).

Ce que ça raconte

Un baron de la drogue sort du trou où il se terrait pour relancer un juteux trafic de cocaïne.

Ce qu’on en pense

Une intrigue complexe, où s’entremêlent pas mal de personnages, et qui demande donc une véritable concentration au spectateur. Si c’est le cas, il vibrera. Sinon, il zappera.

La critique complète