Suivez Anderlecht – Cercle en direct

Le Sporting Anderlecht reçoit le Cercle Bruges pour le compte de la 5e journée de Pro League. Invaincus, les Mauves pourront-ils remporter leur 2e victoire de la saison?

Deuxième meilleure attaque du championnat, Anderlecht accueille les Brugeois du Cercle au Parc Astrid avec quelques supporters dans les stades.

Toujours invaincus après 4 rencontres, les hommes de Vincent Kompany voudront remporter leur deuxième victoire de la saison en championnat.

Les compos: Vlap et Cobbaut absents, Dimata sur le banc, Bakkali et Nmecha titulaires

Suite à la blessure de Cobbaut et à l’absence de Vlap (en quarantaine après avoir été testé positif au coronavirus), Vincent Kompany a décidé d’aligner Vranjes et Nmecha. Dans le 11 bruxellois, on trouve également Percy Tau, Bakkali ou encore le néo-Diable Jérémy Doku.

Anderlecht: Van Crombrugge, Murillo, Luckassen, Vranjes, Mychaylichenko, Sambi Lokonga, Trebel, Nmecha, Tau, Bakkali, Doku.

Du côté brugeois, Thomas Didillon retrouve son ancienne équipe.

Cercle de Bruges: Didillon, Bates, Ueda, Decostere, Hotic, Musaba, Vanhoutte, Omolo, Hoggas, Ugbo, Corryn