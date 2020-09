Les Washington Mystics, avec Emma Meesseman, toujours en lice pour les play-off de WNBA

Emma Meesseman et Washington Mystics se sont imposés face à New York Liberty 75 à 58 (mi-temps: 36-29) samedi dans le championnat professionnel nord-américain de basket féminin (WNBA) à l’IMG Academy, à Bradenton en Floride, à huis clos. Le tenant du titre reste en course pour la 8e et dernière place en playoffs.

L’intérieure flandrienne, 27 ans, a inscrit 8 points (3/11 à 2pts, 2/2 aux lancers), pris 6 rebonds et délivré 7 assists pour 2 interceptions, une faute personnelle et une perte de balle en 30 minutes de jeu.

La saison régulière se clôture ce week-end.

Washington Mystics, qui a son sort entre les mains, doit encore jouer face à Atlanta dimanche et un succès lui assurerait la 8e place au classement final de la saison régulière. La victoire de Washington samedi élimine de facto Atlanta précisément, qui était avec Dallas la troisième franchise à pouvoir rejoindre le top 8.

Indiana Fever et Julie Allemand, 11es au classement, clôturent cette nuit (minuit heure belge) par une dernière rencontre contre Minnesota Lynx (4e).

Les play-off débutent mardi.