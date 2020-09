Roglic prêt pour le Grand Colombier: «Il y aura beaucoup d’attaques»

Le maillot jaune slovène reste serein avant la suite de la grande bagarre.

Après une journée relativement tranquille pour les favoris, la grande bagarre entre les candidats à la victoire finale est attendue ce dimanche, avec cette arrivée exigeante au sommet du Grand Colombier, classé hors catégorie. Une ascension que Primoz Roglic connaît parfaitement puisqu’il s’y est imposé lors du dernier Tour de l’Ain. Demain, dans le Jura, le maillot jaune sera attendu au tournant, et il en a parfaitement conscience. «Mes chiffres (en watts) étaient vraiment très élevés (au Puy Mary), on était à un très haut niveau, précise le leader du général, vainqueur de la quatrième étape à Orcières-Merlette. Je pensais d’ailleurs qu’après hier, on aurait une journée plus reposante (vers Lyon). Mais on a eu une course très difficile. On verra ce que ça donne ce dimanche. Comme tous les jours, j’essaierai de survivre. On verra comment la course se passe. Comme d’habitude, on essaiera de contrôler. On s’attend à ce que ça roule à fond et à beaucoup d’attaques. À nous d’être forts jusqu’à la fin. Je pense que c’était un bon signe de gagner au Grand Colombier au Tour de l’Ain (NDLR: début août). Après une longue interruption, on est revenus à un haut niveau. Quand on peut, c’est mieux de gagner, des étapes ou la course. Un mois plus tard, on voit qu’on est toujours là, au même niveau.»

Une réaction est particulièrement attendue dans le chef des adversaires de l’ancien champion de saut à ski. À commencer par Egan Bernal, tenant du titre, et qui a perdu de précieuses secondes, vendredi, au sommet du Puy Mary.