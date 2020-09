Naesen: «Pas de journée facile au Tour»

Le Flandrien s’est classé au huitième rang à Lyon.

Précieux dans le travail de coéquipier pour Romain Bardet, Oliver Naesen a logiquement vu son rôle changer, ce samedi, après l’abandon de l’Auvergnat sur ses terres. Le Flandrien aura désormais un peu plus de liberté et pourra tenter sa chance pour tenter de décrocher un succès. Ce samedi, le natif d’Ostende s’est classé à la huitième position. «J’ai tenté de faire mon maximum lors du sprint. Le rythme était très rapide, on ne pouvait pas mettre les mains sur les freins. C’était difficile.»

Alors qu’on s’attendait à une étape de transition, la formation Bora-Hansgrohe, dans le but de permettre à Peter Sagan de faire une bonne opération pour le maillot vert, et dans une moindre mesure l’équipe CCC ont durci la course. «Celui qui appelle cela une étape plate, il doit tout de suite rendre sa licence, il ne s’y connaît pas du tout (rires). Il n’y pas de journée facile dans le Tour. L’étape du jour le prouve à nouveau, souligne Naesen, avant d’aborder la fin de l’épreuve. On doit continuer à se battre comme on l’a fait depuis le début.»