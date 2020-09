Encore raté pour Van Avermaet: «On a manqué notre objectif»

Décidément, les temps sont durs pour la formation CCC.

Comme il l’avait fait lors de l’étape corrézienne qui a sacré Marc Hirschi à Sarran, Greg Van Avermaet avait coché cette quatorzième étape entre Clermont-Ferrand et Lyon. Malgré le travail de la formation CCC pour permettre au champion olympique et à Matteo Trentin de jouer leur carte dans le final, le Waeslandien n’a pu faire le nécessaire pour transformer le travail en récompense. «On avait une idée dernière la tête: contrôler les échappées et faire le travail pour avoir une chance en fin d’étape, commente GVA. On n’a pu réaliser ce qui était dans les plans. On a manqué notre objectif.»

Pourtant bien placé au terme de la dernière montée de la journée, la côte de la Croix-Rousse (1,4 km à 4,8 %), Van Avermaet n’a pu suivre l’attaque décisive de Soren Kragh Andersen. «Il a choisi le bon moment. On a rapidement compris qu’il avait une bonne chance d’aller au bout. Chapeau à lui. De notre côté, on va voir ce qu’on peut faire dans les prochains jours.»

La fin du Tour approche et le natif de Lokeren n’a plus beaucoup d’occasions pour s’illustrer. Le puncheur de 35 ans ne s’est plus imposé sur les routes du Tour depuis 2016.