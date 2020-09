Une première ligne 100% Mercedes au Grand Prix de Toscane avec Hamilton et Bottas

Sur le circuit du Mugello, un tracé «à l’ancienne» et étroit où la moindre erreur se paye cash, les Mercedes de Bottas et Hamilton ont logiquement dominé la séance de qualifications. Pierre Gasly, vainqueur à Monza, a été éliminé en Q1.

La Q1 a été marquée par une contre-performance de Pierre Gasly (AlphaTauri), vainqueur dimanche dernier à Monza et éliminé d’entrée. Le Français, qui s’élancera de la 16e place, a fait part de sa déception dans sa radio.

«Je suis assez frustré parce qu’on a roulé sur un bon tempo tout le week-end. Cela ne va pas être facile de dépasser pendant la course», a-t-il déclaré à l’issue des qualifications.

À noter la belle prestation de Räikkönen (Alfa Romeo), qui est passé en Q2.

END OF Q1



Drivers eliminated! ?



Gasly ??

Giovinazzi

Russell

Latifi

Magnussen#TuscanGP ???? #F1 pic.twitter.com/Mc4xDzC6sp — Formula 1 (@F1) September 12, 2020

Vettel encore éliminé en Q2

Exit Lando Norris (McLaren) et Sebastian Vettel (Ferrari), éliminés en Q2 et qui s’élanceront respectivement à la 11e et la 14e place. L’Allemand, qui partira chez Aston Martin la saison prochaine, continue d’enchaîner les contre-performances avec l’écurie italienne.

Septième pole pour Hamilton

Dans un mano à mano 100% Mercedes, c’est de nouveau Lewis Hamilton qui a pris la mesure sur son coéquipier Valtteri Bottas. Le pilote britannique a réalisé un chrono de 1:15.144, 59 millièmes devant le Finlandais.

La séance a été marquée par une sortie de route, sans gravité, d’Ocon, dans son seul tour lancé. Un incident qui a empêché Bottas d’éventuellement améliorer son chrono.

Hamilton signe sa 95e pole de sa carrière, et sa septième cette saison. C’est aussi la onzième pole consécutive de Mercedes.

La deuxième ligne est 100% Red Bull, avec Verstappen et Albon.