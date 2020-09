«Je t’aime mon Be-Ka»: le bel hommage de Denis Brogniart à Bertrand-Kamal à Koh-Lanta

L’émission de ce vendredi soir a mis à l’honneur Bertrand-Kamal, le candidat dont on a appris le décès cette semaine.

«Nous sommes tous très tristes depuis mercredi soir.» C’est par ces mots que Denis Brogniart, en studio à Paris, a débuté la retransmission de l’épisode de ce vendredi, deux jours après l’annonce du décès de Bertrand-Kamal à l’âge de 30 ans, des suites d’un cancer.

«Bertrand-Kamal était un homme qui irradiait par sa bonne humeur, un hymne à la joie, un être rare qui fédérait autour de lui. Vous avez eu l’occasion de vous en rendre compte lors des deux premiers épisodes et vous allez continuer à découvrir son humour, son esprit de compétition, sa tendresse, son sourire et son appétence pour le partage», a poursuivi l’animateur avant de s’exprimer à titre personnel: «Moi, j’ai découvert un aventurier, avant de l’aimer comme un ami, un être cher avec qui j’ai partagé tant de moments privilégiés. Il m’a ému aux Fidji, il m’a bouleversé et impressionné ensuite. Malgré la souffrance, il gardait sa bonne humeur, sa gentillesse, son altruisme et sa tolérance.» Et de conclure, après une pensée pour ses proches: «Mon Be-Ka, je garde précieusement avec moi pour toujours tes yeux qui pétillent, nos échanges quotidiens quand c’était dur… Je ne t’oublierai jamais, nous ne t’oublierons jamais et nous te dédions évidemment cette saison de Koh-Lanta où tu faisais l’unanimité. Je t’aime.»

Et comme un symbole dans ce 3e épisode de «Koh-Lanta: Les 4 Terres», la victoire au jeu de confort, celui du radeau, est revenue à l’équipe de Bertrand-Kamal sans que celui-ci n’ait pu participer à l’épreuve, la faute à la fameuse boule noire.

«Faites-la sauter dès que vous pouvez»

Sur leur lancée, les Verts, qui représentent la tribu de l’Est, ont aussi remporté l’épreuve d’immunité, leur 4e victoire en 6 jeux! La dernière place est revenue à la tribu de l’Ouest.

Chez ces Oranges, c’est Estelle qui était dans la ligne de mire de ses coéquipiers. L’ancienne cycliste professionnelle a fait l’unanimité contre elle au conseil. Mais elle avait trouvé un collier d’immunité qui lui a sauvé la mise. Et c’est son vote contre Diane qui a été déterminant. La jeune femme de 25 ans a dû plier bagage, à sa grande surprise et même colère: «Je n’ai pas envie de dire ça mais vengez-moi, faites-la sauter dès que vous pouvez!», a-t-elle adressé à ses anciens camarades avant de quitter l’aventure.

Et le prochain épisode s’annonce particulièrement corsé puisque Denis Brogniart a annoncé qu’il y aura pas moins de 3 éliminés!