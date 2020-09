Avis favorable pour l’aménagement du site de Coronmeuse

Le collège de la Ville de Liège a rendu, vendredi, un avis favorable conditionnel dans le cadre de la demande de permis unique relative à l’aménagement du site de Coronmeuse pour y développer un éco-quartier muni de diverses fonctions. C’est l’un des grands dossiers de cette législature à Liège.

L’avis favorable conditionnel émis par le collège communal va désormais être transmis aux fonctionnaire technique et fonctionnaire délégué à la Région wallonne chargés de délivrer le permis sollicité par le consortium Neo Legia.

Cette demande de permis porte sur la conception et l’aménagement de nouveaux espaces publics sur l’ensemble du site de Coronmeuse. L’autre volet du permis concerne la première phase de construction de 200 logements, d’environ 2.000 m² de services, commerces et horeca au rez-de-chaussée des immeubles ainsi que de 396 emplacements de parking souterrain.

Au niveau de l’aménagement d’espaces publics, il s’agit de «requalifier en profondeur ce morceau de ville de 25 hectares, de renforcer les valeurs paysagères, de réserver le site aux modes de déplacement doux en lien avec le tram, de diversifier les usages, de développer de nouvelles activités». À terme, les espaces ouverts (parcs, jardins, voies d’eau) représenteront 78% de cet éco-quartier. Il est notamment prévu de végétaliser la moitié de la surface pavée actuelle du quai de Wallonie afin d’agrandir le parc Astrid (+ 3000 m² de zone verte) et y créer divers espaces de loisirs, d’aménager trois places publiques ainsi que le quai de l’île-aux-Osiers en piétonnier urbain, de construire deux passerelles piétonnes au-dessus de la darse, d’aménager des voies cyclables, d’installer du mobilier urbain ou encore de planter 600 arbres et 4.000 arbustes.

Concernant les 200 logements, ils sont de trois types différents (appartements, maisons, maisons-ateliers). À terme, le site doit en compter 1.325.

«Cette programmation rencontre les ambitions de la ville de Liège et fait la part belle aux familles en offrant des surfaces généreuses et de multiples modèles d’habitat accessibles. Les logements unifamiliaux représentent environ 40% et l’offre de logement d’une chambre est limitée. Cet objectif de mixité sera aussi rencontré grâce à l’application d’une réduction de 10% des prix de vente sur une vingtaine de logements de manière à les rendre accessibles aux ménages à revenus moyens, au sens du code wallon du logement», souligne la Ville de Liège.