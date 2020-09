Guillaume Martin perd 9 places au classement général du Tour de France: «Déçu mais pas abattu»

Le Français Guillaume Martin (Cofidis) a reculé de la 3e à la 12e place du général après avoir perdu 2:46 sur le maillot jaune Primoz Roglic à l’issue de la 13e étape, ce vendredi.

«Un final difficile! Je suis déçu pour moi et pour l’équipe, mais certainement pas abattu», a commenté Martin.

«L’avant-dernière montée m’a été fatale, le tempo était trop élevé pour moi», a commenté Martin. «Il ne me manque pas grand-chose là-haut, j’étais à 10 secondes du groupe. Si j’avais pu m’accrocher, la course aurait été différente, j’aurais pu récupérer dans la vallée et faire une meilleure montée finale. Au lieu de quoi j’ai fait toute la vallée en prise, à 15-20 secondes derrière. J’ai déboursé pas mal de temps dans la montée finale. Je suis à trois minutes mais je ne vais pas abandonner d’un coup le classement général. J’aurai peut-être un peu plus d’opportunités pour viser les étapes.»