On nous en fait voir de toutes les…

Aujourd’hui, dès qu’un écolier tousse, on envoie en quarantaine, au mieux toute la classe, au pire, toute l’école… Parfois même sans s’inquiéter de savoir s’il ne s’agit pas d’une simple rhinite.

La peur et l’anxiété engendrent des décisions qui semblent parfois irrationnelles. On pourrait penser que ce climat anxiogène est apparu avec le coronavirus, or, en grattant un peu, l’on se rend compte qu’il est aussi – sans doute – le résultat d’annonces alarmistes que l’on nous bombarde, depuis des années à longueur de semaines, pour des situations qui ne doivent leur existence qu’à la nature des choses. Et ce, dans bien d’autres domaines que celui de la santé. Pour frapper davantage les esprits et être certain que tout le monde comprenne, des experts ont, il y a quelques années, mis au point des codes couleurs déclinables dans diverses disciplines. Prenez la météo, par exemple; vous n’échappez plus aux alertes jaunes, orange ou rouges selon ce qui risque de nous tomber sur la tête. Force est de constater que la réalité est souvent – mais pas toujours, c’est vrai – moins violente que ne le laissaient présager les codes en question. Des couleurs, vous en retrouvez également sur les aliments par le biais du Nutriscore, sachant que si vous persistez dans l’orange foncé, vous serez candidat au surpoids et aux maladies qui en découlent… Mais les couleurs ne sont pas que des indicateurs innocents et inoffensifs. De nombreuses études scientifiques démontrent à quel point certaines d’entre elles peuvent intervenir sur notre humeur, mais aussi sur notre santé.

Aussi en changer sans cesse pour conditionner notre quotidien contribue sans nul doute au climat anxiogène évoqué plus haut. Face à ce constat, il y a des jours où je me dis que, comme le chantaient si bien Guy Béart et les Compagnons, «je voudrais changer les couleurs du monde…»