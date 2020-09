Coronavirus: le trail «La Diagonale des fous» annulé

L’édition 2020 de «La Diagonale des fous», un ultra trail (course d’endurance extrême) mondialement connu traversant l’île française de La Réunion de part en part, est annulée en raison de la situation sanitaire.

«La circulation active de la Covid-19 sur le territoire impose de restreindre les jauges maximales des publics accueillis sur les événements à La Réunion», a indiqué le préfet Jacques Billant au cours de son point presse hebdomadaire sur la situation sanitaire.

«C’est dans ce cadre et à regret que j’ai décidé de ne pas autoriser cette année la tenue du Grand Raid», a-t-il ajouté.

Ce trail, souvent qualifié de course de montagne la plus dure au monde, devait se tenir du 15 au 18 octobre.

Avec un parcours long de 166 km et ses 9.611 m de dénivelé positif, cette course de montagne traverse La Réunion le long d’une diagonale allant de Saint-Pierre (Sud) à Saint-Denis (Nord) en passant par six autres communes.

Jeudi, les maires de toutes les villes concernées par la course se sont déclarés opposés au maintien du trail.

Cette épreuve est comprise dans le Grand raid qui regroupe aussi trois autres courses de moindre difficulté.

Plus de 6.300 compétiteurs, venant pour près d’un tiers de France métropolitaine et de l’étranger, participent tous les ans à l’une ou l’autre des épreuves.

Relativement épargnée par le Covid-19 pendant plusieurs mois, La Réunion connaît une recrudescence de l’épidémie depuis le 11 août.

Le département français est classé en zone rouge «circulation active du virus» depuis dimanche.