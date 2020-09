Genk a engagé le jeune meneur de jeu suisse Toma

Le Racing Genk annonce l’arrivée de Bastien Toma, 21 ans, le milieu du FC Sion. L’international suisse U21 a signé un bail de quatre saisons.

Formé au FC Sion, Toma a fait ses débuts en équipe première à 18 ans. Il est rapidement devenu capitaine et est maintenant considéré comme l’un des plus grands talents du football suisse. Depuis ses débuts en novembre 2017, il a participé à 91 duels officiels, dans lesquels il a marqué dix fois et donné douze passes décisives.

La journée a été bien remplie à la Luminus Arena. Plus tôt dans la journée, Genk a annoncé que Sébastien Dewaest, qui veut forcer son départ, était temporairement exclu du noyau A. Edon Zhegrova est de retour à Genk après que son prêt au FC Bâle a été résilié. Stephen Odey a été casé pour une saison à Amiens, en D2 française.