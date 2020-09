Transport scolaire: 25000 enfants pris en charge chaque jour sur 900 trajets en Wallonie

En réponse à une maman de Jurbise dont les enfants sont privés de transport scolaire, les TEC répondent chercher une solution. «Comme on le fait pour 25 000 enfants chaque jour», précise-t-on aux TEC.

Nous avons évoqué, dans un précédent article, la colère et l’incompréhension exprimées par cette commerçante de Jurbise dont les enfants de 7 et de 8 ans et demi, ne peuvent être déposés devant sa boutique par le bus scolaire sous prétexte qu’ils ne sont pas domiciliés à cet endroit.

C’est en effet l’une des conditions émises pour pouvoir bénéficier de ce service, tout comme celle d’être domicilié à plus d’un Km de l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, ce qui est le cas pour ces écoliers jurbisiens.

Comme nous l’a rappelé le directeur marketing et mobilité aux TEC, Stéphane Thiery, ce sont bien les TEC qui assurent le transport scolaire, mais en tant qu’opérateur. Les règles sont quant à elle fixées par le Bureau régional du transport scolaire (SPW). Toutes les explications sur le fonctionnement de cette institution sont reprises sur le portail Wallonie mobilité du SPW.

«En réalité, il existe deux cas de figure, nous explique M. Thiery. Celui d’un enfant qui peut emprunter une ligne régulière parce qu’un arrêt est proche de chez lui. Dans ce cas, il est usager comme n’importe quel autre usager. Ou, quand ce n’est pas possible, il peut avoir recours au transport scolaire. Ce sont alors les parents qui introduisent une demande auprès de l’école fréquentée par leur enfant et c’est la commission évoquée plus haut qui accorde ou pas l’autorisation de transport. Généralement l’enfant est pris/déposé devant son domicile comme l’impose le règlement ou sur un site de rassemblement proche du domicile.

Nous devons composer avec 25 000 demandes individuelles – dont 14 000 environ pour des enfants porteurs d’un handicap – chaque jour, pour 900 trajets différents. Nous tentons de répondre au mieux à chaque demande mais ce n’est pas toujours simple…»

Sachant que le transport scolaire n’est pas non plus un service de taxi, bien entendu.

Pour ce qui concerne le cas spécifique vécu par la jeune commerçante de Jurbise, une solution est à l’étude afin de pouvoir déposer les enfants sur un site de rassemblement (avec d’autres enfants, donc) situé à 130 mètres du magasin. Estimant que ses enfants sont encore trop jeunes pour circuler seuls en ville, leur maman, Kelly, souhaiterait qu’ils soient déposés devant son magasin et ce, le jeudi après lécole uniquement. Com.

Du côté des TEC l’on nous garantit que, si le dialogue semblait rompu entre la maman et leur service, c’était vraisemblablement en raison d’un problème de communication. Les premiers ont toutefois, par la voix de leur porte-parole, réaffirmé leur volonté de trouver une solution qui satisfasse tout le monde sans mettre en péril la tournée qui tient aussi compte des demandes pour d’autres enfants.

La suite, vraisemblablement au prochain arrêt…