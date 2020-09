Du covid, des stars, des crimes et des beaux villages de Wallonie, tous dans le Presse-Citron

Le coronavirus va-t-il devenir un truc branchouille? Quand des gens vous disent «il faut vous réinventer», faut-il les croire? Et si on créait les villages les moins beaux de Wallonie?

Il est en train de devenir le virus des stars

Le Covid-19 est très content de lui. En nombre de victimes d’abord, il n’en espérait pas autant. Et puis surtout, il devient un virus vraiment people, qui tutoie le gratin. Après le président brésilien Bolsonaro, Silvio Berlusconi ou l’acteur Robert Pattinson (prochain Batman), il vient d’ajouter à son palmarès la star du foot français Kylian Mbappé, le directeur du Tour en personne Christian Prudhomme et le préformateur belge Egbert Lachaert.

Si ça continue, ça va devenir un must de le choper

«Il faut se réinventer», qu’ils disent

Dans la série des expressions horripilantes générées par la crise du Covid, il y a «se Macron en train de se réinventer (en direct). Photo News réinventer». Partout, on lit ça: le tourisme «doit se réinventer», l’élevage bovin «doit-il se réinventer?», artistes sans boulot, c’est le moment «de vous réinventer». Même le président Macron avait lancé aux Français à la télé: «il faut savoir se réinventer ».

Et ça veut dire quoi, «se réinventer», en réalité? C’est dire poliment: «vous êtes dans la m…, on le sait, mais ne vous aidera pas, débrouillez-vous tout seul! »

N’oubliez pas leurs droits d’auteur

«Un homme ordinaire», une fiction sur l’affaire «de Ligonnès», avec Emilie Dequenne. - Sur le mystère Dupont de Ligonnès, 77 pages d’articles dans Society et bientôt un téléfilm M6 avec Émilie Dequenne. Sur l’affaire Wesphael, bientôt un film au cinéma («L’ennemi», de Stéphane Streker) et une docu-série télé sur Netflix et RTL. Les grandes affaires criminelles font toujours recette, cependant qu’on les traite encore toutes chaudes et même pas toujours résolues.

Au fait, l’auteur présumé des faits qui ont généré toutes ces «œuvres», il touche des droits d’auteur?

Et si on misait aussi sur le moche?

Ave Exemple de laid village. - c le regain de succès (forcé par le Covid) du tourisme en Wallonie, je me disais: pauvres habitants des Plus Beaux Villages wallons, quelle pression d’avoir tous ces badauds qui défilent. Il faut que tout soit toujours impeccable, comme lorsqu’on reçoit la famille. Pas question d’un sac-poubelle éventré qui traîne en rue. Horreur, une bulle à verres qui déborde! Et si on créait un autre concept?

Un label des Plus Laids Villages de Wallonie? Le moche est parfois tout aussi fascinant. Et ça disperserait un peu la masse des visiteurs.