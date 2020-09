Attention nostalgie: Will Smith retrouve le casting du «Prince de Bel-Air» 30 ans plus tard

Will Smith/Instagram

L’acteur Will Smith a publié une photo d’une réunion de famille pas comme les autres: celle des Banks, de la série «Le Prince de Bel-Air», qui faisaient leurs débuts à la télé il y a 30 ans.

«Cela fait aujourd’hui 30 ans depuis les débuts du Prince de Bel-Air. Alors on vous prépare quelque chose… une vraie réunion de la famille Banks», écrit l’acteur américain sur son compte Instagram, en partageant une photo de ses comparses.

Un moment de nostalgie pour tous les fans de la série télé qui a révélé Will Smith sur le petit écran.

On le voit en compagnie de Daphne Reid (qui incarnait la tante Vivian Banks), Karyn Parsons (Hilary), Alfonso Ribeiro (Carlton), Tatyana Ali (Ashley), Joseph Marcell (Geoffrey) et Jeffrey Allen Townes (Jazz).

Il manque évidemment l’inoubliable oncle Phil, incarné par l’acteur James L. Avery malheureusement décédé en 2013. «RIP James» écrit d’ailleurs Will Smith dans son message sur Instagram.

Cette réunion des acteurs de la série s’est faite lors de la préparation d’un épisode spécial sur les coulisses de la série (diffusion prévue sur HBO max aux États-Unis), précise encore Will Smith dans son message.

Un remake de la série, en version plus sombre et dramatique, est également prévu, a dévoilé Will Smith il y a quelques jours.

Deux saisons sont déjà commandées par Peacock (NBC Universal), sur base d’une simple bande-annonce montrant le pitch réimaginé du «Prince de Bel-Air».

Pour rappel, la série montre ce jeune issu d’une famille modeste, fan de basket et de rap, envoyé chez son oncle et sa tante dans les beaux quartiers de Los Angeles, à Bel-Air.