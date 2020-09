Seconde vague ou vaguelette?

Sommes-nous à l’aube d’une seconde vague ou alors est-ce une progression «normale» du coronavius? Toujours est-il qu’on constate aujourd’hui, en Wallonie picarde, 2 065 cas avérés de Covid-19 depuis le début de la pandémie…

Beaucoup? Une chose est sûre: c’est beaucoup trop mais moins que la moyenne nationale (6,07 pour 1 000 habitants). Le nombre moyen d’infections au coronavirus est passé à 547,4 par jour entre le 1er et le 7 septembre.

La semaine dernière, la province de Hainaut se classait 4e derrière le Brabant wallon et la province d’Anvers… et Bruxelles.

C’est en Wallonie que l’on dénombre la majorité des cas (55,4% soit un peu plus que 9 000 cas). Le nombre de décès diminue encore: le Covid-19 a causé la mort de 9 917 personnes en Belgique. Le nombre moyen de décès suit cependant une courbe descendante, avec une moyenne de 2,6 par jour (-1,1%).

Il faut remonter à la semaine du 1er mai pour enregistrer une telle progression en Wallonie picarde: + 88 cas avérés la semaine dernière… Est-ce le début d’une deuxième vague, une vaguelette ou le résultat d’une politique de testing accru? C’est à Mouscron, Comines et Tournai où la progression est la plus nette. Enghien, de part sa position géographique (et en lien direct avec Bruxelles), se classe aussi dans le «triste» peloton de tête.