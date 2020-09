Ils offrent des sandwichs aux SDF; Une éolienne à Bruxelles; La nouvelle maman des Wallons: voici les 10 infos qui font du bien

Crise sanitaire, crise politique, chômage et on en passe, l’info peut avoir un petit côté déprimant certains jours. Mais lorsqu’on y regarde de plus près les bonnes nouvelles s’accumulent chaque jour. Et comme la positive attitude c’est bon pour le moral, L’Avenir a décidé de vous offrir chaque semaine une petite dose de «Good news».

1 VIDÉO | Le Plopsaqua de Hannut sera prêt pour la Saint-Nicolas

Plopsa espère pouvoir ouvrir à la Saint-Nicolas ou en tout cas, que tout soit prêt pour les fêtes de fin d’année. En fait, on est dans la phase de finition avec le choix des décors qui reste à régler.

2 Un club de foot pour rendre une âme au village

Depuis plusieurs années, la révolte gronde au sein du foot amateur. «Maintenant, on a des matches le vendredi soir, le samedi après-midi, le samedi soir, le dimanche après-midi et le dimanche soir!», peste ainsi un sympathisant croisé lors du premier match amical d’avant-saison. «Comment voulez-vous que les petits clubs de provinciales parviennent encore à faire venir les supporters au bord des terrains quand, au même moment, vous pouvez regarder le Standard, Anderlecht ou Bruges à la télévision?» La question – rhétorique pour le coup – n’est pas neuve. Mais elle conquiert, saison après saison, son lot d’adhérents: «On veut tuer le foot amateur!»

3 De liane en liane, dans l’aromatique jungle du houblon

Des lianes hautes de six mètres, des cônes aromatiques et un trio sympathique: vous voilà à la houblonnière de la Chistrée, au cœur de Spy. Petite visite.

4 À 109 ans, Marcelle Levaz est la nouvelle doyenne des Wallons

Marcelle Levaz est devenue la doyenne des Wallons lundi. La résidente de la Ferme Blanche à Remicourt, reste en forme.

5 LUn nouveau parc d’attractions en Belgique?

Gosselies accueillera-t-elle un jour le 19e parc d’attractions Legoland au monde?

6 VIDÉO | Une nouvelle galerie centrée sur la biodiversité

ntitulée «Planète vivante», cette nouvelle galerie permanente réunit plus de 850 spécimens exposés sur deux étages, couvrant ainsi un total de 2000 mètres carrés. Modèles 3D à toucher, médias visuels, témoignages audio, animations et interactions ludiques pour les plus jeunes: la nouvelle galerie a pour but d’aider le visiteur à comprendre la nature et à la découvrir sous toutes ses coutures.

7 La bonne idée à partager!

Peu d’Estaimpuisiens savent qu’un verger communal est à leur disposition, à la rue des Oiseaux, pour se servir gratuitement en pommes. Que ce soit pour en faire des jus, de la compote, des tartes ou les croquer, il y en a pour tous les goûts et pour le bonheur de chaque palais!

Une idée qu’on a envie de partager car elle pourrait être contagieuse

8 VIDÉO | Carrière de pierre devenue brasserie, l’Elfique réinvente le patrimoine local

Sur les bords de l’Amblève, en province de Liège, la famille Heeren a décidé de rénover entièrement le site industriel à l’abandon sur lequel est venue s’établir la Brasserie Elfique, offrant ainsi une seconde vie à ce témoin d’un glorieux passé régional. Découverte.

9 VIDÉO | Des sandwichs offerts aux SDF liégeois par deux YouTubeurs hutois

Initiative plutôt originale que celle lancée par deux jeunes YouTubeurs hutois de 20 ans. Nathys Visentin et son ami, Bryan Verbracken, mieux connus sous le pseudonyme «Les Alcolytes» sur les réseaux sociaux, ont décidé de procéder à une distribution gratuite de sandwichs dans les rues de la Cité ardente

10 4.000 panneaux solaires sur le site Coca-Cola… avant la première éolienne de Bruxelles

Coca-Cola Services et Luminus ont inauguré un nouveau parc de 4.122 panneaux photovoltaïques sur le site anderlechtois du géant de la boisson. D’ici deux ans, celui-ci devrait accueillir la première éolienne de Bruxelles.

